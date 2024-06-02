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Послание Путина Федеральному собранию ,  
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Мишустин оценил реалистичность выполнения новых нацпроектов

Мишустин: выполнить нацпроекты реалистично даже в условиях давления Запада
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Выполнение новых национальных проектов реалистично даже в условиях санкционного давления на Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Фрагмент интервью опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

«Конечно, реалистично», — ответил Мишустин на соответствующий вопрос. По его словам, к сентябрю правительство подготовит детальный доклад по формированию всех новых нацпроектов с учетом ресурсов, дефицитов и рисков.

«Мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, будут решаться эффективно», — заключил Мишустин.

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В послании Федеральному собранию 29 февраля  президент Владимир Путин объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России». Последний рассчитывают запустить в текущем году, остальные — с 1 января 2025 года, заявила в начале марта вице-премьер Татьяна Голикова. 

В настоящее время в России действует 14 нацпроектов. В декабре 2023 года Мишустин поручил разработать предложения по актуализации действующих нацпроектов и продлению их до 2030 года.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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