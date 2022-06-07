Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета

С 6 июня экспортеры могут зачислять валютную выручку на открытые счета за рубежом перед ее репатриацией в Россию. Также им нужно будет продать экспортную выручку в размере, определенном указом президента. В мае его снизили до 50%

Фото: Андрей Аркуша / Global Look Press

Российским экспортерам разрешили зачислять экспортную валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, сообщает пресс-служба Минфина.

С 6 июня резиденты могут переводить туда валюту, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам.

«Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента», — добавили в Минфине.

В конце февраля российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Мера была призвана поддержать рубль, ее ввели вскоре после западных санкций и заморозки золотовалютных резервов за рубежом, последовавших в ответ на российскую военную операцию на Украине (западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России — примерно $300 млрд, говорил глава Минфина Антон Силуанов).

В апреле срок продажи выручки для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора увеличили с трех до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им продавать валюту на счета своих уполномоченных банков. Впоследствии время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки, выросло до 120 рабочих дней.

Вместе с тем в мае экспортеры получили право продавать 50% валютной выручки вместо 80%. Минфин объяснил смягчение требований об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

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Днем 7 июня на Московской бирже доллар торговался на отметке 60,5 руб. (минус 0,84% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), евро — 64,13 руб. (минус 1,35%).