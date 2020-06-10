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Пандемия коронавируса ,  
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ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

Российская экономика сократится в 2020 году на 8% при постепенном ослаблении пандемии и на 10% в случае повторной вспышки, прогнозирует ОЭСР. Пандемия уже привела к самой суровой экономической рецессии в мире за 100 лет
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Реальный ВВП России снизится на 8% в 2020 году в сценарии успешного сдерживания пандемии в глобальном масштабе и ее постепенного ослабления. Об этом говорится в вышедшем в среду, 10 июня, обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это один из самых пессимистичных прогнозов по российской экономике; Минэкономразвития ожидает снижения ВВП в этом году на 5%, Всемирный банк — на 6%.

ОЭСР также рассмотрела второй сценарий с повторной вспышкой пандемии коронавируса в мире в октябре–ноябре. В этом случае ВВП России рухнет на 10%.

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Оба сценария равновероятны, отмечает организация. Она исходит из того, что в 2021 году пандемия в любом случае пойдет на спад благодаря появлению вакцины или прорывам в лечении вируса.

Вспышка COVID-19 является самым серьезным кризисом для здоровья мирового населения со времен испанского гриппа в 1918–1920 годах, говорится в докладе ОЭСР. Для мировой экономики кризис тоже стал самым глубоким почти за 100 лет. По прогнозу ОЭСР, глобальный ВВП в 2020 году упадет на 6–7,6% в зависимости от сценария.

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Общество

Организация подчеркивает, что мир находится только во второй фазе пандемического кризиса — «сосуществование с коронавирусом» при усилиях, чтобы избежать второй волны инфекции. Третья фаза будет ознаменована открытием вакцины или разработкой эффективных схем лечения.

В 2021 году падение ВВП не будет отыграно

В благоприятном сценарии постепенного улучшения глобальной эпидемиологической ситуации ВВП России отыграет основную часть падения в 2021 году — вырастет на 6% после спада на 8% в 2020-м. В сценарии с повторной вспышкой российская экономика вырастет на 4,9% после обвала на 10%.

  • Частное потребление в России в этом году упадет на 11,1–13,6% в зависимости от сценария.
  • Дефлятор ВВП для России, отражающий изменение цен в экономике, впервые по меньшей мере с 2006 года станет отрицательным — минус 6,6% в 2020 году. Это связано прежде всего со снижением экспортных цен на нефть, а также с общим низким ростом потребительских цен в 2020 году — на 2,9% (меньше целевого ориентира Банка России в 4%).
  • Дефицит бюджета расширенного правительства России (центральное правительство, регионы и социальные внебюджетные фонды) в 2020 году составит лишь 2,5–2,6% номинального ВВП, прогнозирует ОЭСР. Причина столь низкой цифры непонятна — Минэкономразвития ожидает, что дефицит бюджетной системы составит 8,5% ВВП по итогам 2020 года.
  • Экспорт товаров и услуг России упадет на 21–24% в зависимости от сценария, а импорт — на 17–18%.
  • Текущий счет платежного баланса впервые с 1997 года перейдет в отрицательное значение — минус 7% ВВП (минус 7,4% ВВП в сценарии с повторной вспышкой пандемии). Это сходится с прогнозом Банка России, который ожидает дефицит платежного баланса на уровне $35 млрд в 2020 году. Дефицитный платежный баланс означает резкое сокращение притока иностранной валюты в страну — фактор, способствующий ослаблению рубля. Впрочем, ЦБ и Минфин компенсируют это продажей валюты на внутреннем рынке из резервов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Иван Ткачёв
Теги: ОЭСР, пандемия, прогноз, российская экономика
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