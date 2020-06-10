ОЭСР предсказала России падение экономики до 10%

Российская экономика сократится в 2020 году на 8% при постепенном ослаблении пандемии и на 10% в случае повторной вспышки, прогнозирует ОЭСР. Пандемия уже привела к самой суровой экономической рецессии в мире за 100 лет

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Реальный ВВП России снизится на 8% в 2020 году в сценарии успешного сдерживания пандемии в глобальном масштабе и ее постепенного ослабления. Об этом говорится в вышедшем в среду, 10 июня, обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это один из самых пессимистичных прогнозов по российской экономике; Минэкономразвития ожидает снижения ВВП в этом году на 5%, Всемирный банк — на 6%.

ОЭСР также рассмотрела второй сценарий с повторной вспышкой пандемии коронавируса в мире в октябре–ноябре. В этом случае ВВП России рухнет на 10%.

Оба сценария равновероятны, отмечает организация. Она исходит из того, что в 2021 году пандемия в любом случае пойдет на спад благодаря появлению вакцины или прорывам в лечении вируса.

Вспышка COVID-19 является самым серьезным кризисом для здоровья мирового населения со времен испанского гриппа в 1918–1920 годах, говорится в докладе ОЭСР. Для мировой экономики кризис тоже стал самым глубоким почти за 100 лет. По прогнозу ОЭСР, глобальный ВВП в 2020 году упадет на 6–7,6% в зависимости от сценария.