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Экономика ,  
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Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Росту ВВП России угрожают такие риски, как усиление санкций, слишком высокие темпы розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов, предупредил Всемирный банк. Его прогноз по росту на 2019 год — лишь 1,2%
Фото: Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Санкции и цены на нефть

Внешние риски недостижения прогноза по росту ВВП связаны со следующими факторами:

  • возможное расширение экономических санкций против России;
  • ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнение условий мировой торговли;
  • резкое падение цен на нефть.

На минувшей неделе международные цены на нефть Brent опускались ниже $60 за барр. (почти 20-процентное падение относительно недавних максимумов). В пятницу, 7 июня, котировки Brent скорректировались и закрылись на отметке $63,29 за барр. Всемирный банк прогнозирует рост в 2019 году средней цены по маркам Brent, WTI и Dubai до $66 за барр., но отмечает риски для прогноза. Понижательные риски связаны с более слабым, чем ожидается, мировым спросом и дальнейшим ростом добычи сланцевой нефти в США.

Чрезмерный рост кредитования

Внутренние риски для российской экономики связаны:

  • с двузначным ростом в сегменте розничного кредитования в рублях;
  • недостаточно эффективной реализацией государственных инфраструктурных проектов.

По данным Банка России, на 1 мая 2019 года потребительский кредитный портфель вырос почти на 24% по сравнению с показателем годичной давности. На прошлой неделе министр экономики Максим Орешкин предупредил, что из-за возможного пузыря на рынке потребкредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. «Стремительное наращивание темпов розничного кредитования может поставить под угрозу финансовую стабильность в случае ухудшения макроэкономической ситуации», — подтверждает ВБ.

Вместе с тем во Всемирном банке не считают, что ситуация близка к кризису. Во-первых, кредитование растет более медленными темпами, чем это было в 2012–2013 годах. Во-вторых, нет признаков роста проблемных кредитов. В-третьих, процентные ставки ниже, чем в прошлом, то есть возможности домохозяйств по обслуживанию долга улучшились. Наконец, розничные кредиты в настоящее время почти полностью деноминированы в национальной валюте, что защищает их от валютного риска.

«Единые правила для всех»

Реализация масштабных нацпроектов — еще один риск для государственной экономики, которая сделала на них большую ставку. Рост инвестиций будет зависеть от успешной реализации государственных инфраструктурных проектов, отмечает ВБ. При этом там указывают, что эффективная реализация будет зависеть от того, удастся ли властям обеспечить «единые правила и условия для всех». В этом контексте ВБ перечисляет свои рекомендации:

  • нужно улучшить условия конкуренции за госконтракты: например, в автодорожной отрасли можно было бы существенно повысить эффективность затрат за счет пересмотра методов закупки строительных работ, «создания более коммерчески ориентированного федерального дорожного агентства».
  • В железнодорожной отрасли нужно повышать эффективность эксплуатации и ремонта железных дорог, финансировать экономически обоснованную программу развития, чтобы соответствовать растущему спросу.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Всемирный банк, Инвестиции, нацпроекты, розничное кредитование
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