Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Росту ВВП России угрожают такие риски, как усиление санкций, слишком высокие темпы розничного кредитования и недостаточно эффективная реализация нацпроектов, предупредил Всемирный банк. Его прогноз по росту на 2019 год — лишь 1,2%

Фото: Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году. Если какие-то из них материализуются, рост ВВП в 2019 году может не достигнуть даже низких 1,2%, которые прогнозирует ВБ.

Санкции и цены на нефть

Внешние риски недостижения прогноза по росту ВВП связаны со следующими факторами:

возможное расширение экономических санкций против России;

ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнение условий мировой торговли;

резкое падение цен на нефть.

На минувшей неделе международные цены на нефть Brent опускались ниже $60 за барр. (почти 20-процентное падение относительно недавних максимумов). В пятницу, 7 июня, котировки Brent скорректировались и закрылись на отметке $63,29 за барр. Всемирный банк прогнозирует рост в 2019 году средней цены по маркам Brent, WTI и Dubai до $66 за барр., но отмечает риски для прогноза. Понижательные риски связаны с более слабым, чем ожидается, мировым спросом и дальнейшим ростом добычи сланцевой нефти в США.