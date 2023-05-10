Дефицит бюджета в апреле составил ₽1 трлн

Промежуточный дефицит бюджета за первый квартал 2023 года превысил запланированный на весь год. Для соблюдения параметров принятого бюджета правительству придется добиться профицита в оставшейся части года

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Дефицит федерального бюджета в январе–апреле составил 3,4 трлн руб., а в апреле — чуть более 1 трлн руб., следует из данных Минфина. Таким образом, по итогам четырех месяцев промежуточный дефицит превысил запланированный на весь год (около 2,9 трлн руб.).

Это означает, что, чтобы уложиться в дефицит, заложенный в законе о бюджете, правительству нужно будет выдержать бюджет в профиците в оставшиеся месяцы года.

Помощник президента Максим Орешкин говорил в конце апреля, что бюджет в оставшейся части года будет профицитным, «что говорит о его устойчивости». «И в целом уровни дефицитов будут около целевых значений. И платежный баланс продолжает оставаться здоровым с определенным профицитом текущего счета», — сказал тогда помощник президента.

Дефицит зимы–весны обусловлен, с одной стороны, сокращением нефтегазовых доходов на фоне введения ценового потолка G7, с другой — опережающим финансированием «ряда контрактуемых расходов» в январе–феврале.

Однако вскоре в бюджете вновь должны сформироваться дополнительные нефтегазовые доходы и, соответственно, Минфин может перестать тратить юани из резервов. Ведомство отмечает, что параметры бюджета по итогам 2023 года будут соответствовать заложенным в законе о бюджете с поправкой на то, что расходы могут быть увеличены на сумму возможных дополнительных ненефтегазовых доходов (это согласуется с бюджетным правилом и не увеличивает дефицит).

По итогам этого года совокупный объем остатков бюджетных средств субъектов федерации может сократиться более чем на треть из-за необходимости финансировать дефициты бюджетов. За прошлый год сложилась рекордная сумма остатков — 2,28 трлн руб, но в 2023-м более 0,8 трлн руб. понадобятся для поддержки региональных бюджетов, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», изучив данные Минфина и Федерального казначейства.

«Без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов могут оказаться в отрицательной зоне», — считает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин.