СМИ узнали о планах США объявить Россию манипулирующей валютой страной

Властям стран, попавших в этот список, придется столкнуться с рыночными последствиями, считают в агентстве. По данным Bloomberg, перечень пополнят несколько государств, включая Россию

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Минфин США расширит список стран, по мнению американских властей манипулирующих своей валютой для получения выгоды, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас в списке 12 стран, их число может вырасти до 20, а среди попавших в него могут оказаться Россия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия.

Минфин должен был предоставить Белому дому список манипулирующих валютой стран еще в начале апреле, но с тех пор откладывал доклад, утверждают источники агентства.

Как отмечает Bloomberg, само по себе внесение в список не предполагает каких-либо юридических последствий, кроме того, что США будут обязаны вступить в переговоры с теми, кто, по их мнению, манипулирует валютой. Однако, любые власти, которые будут названы манипуляторами, столкнутся с рыночными последствиями, считают в Bloomberg.