Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,07 -0,34 EUR Бирж. 72,86 -0,30 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 66,08 65,03 EUR Нал. 74,09 72,94 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1199 +0,0008 BTC/USD Бирж. 6 188,80 -12,80 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 25 570,99 -1,53% Nasdaq 7 824,04 -1,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,08%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,08%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В МВД оценили число участников акции «Бессмертный полк» в Москве Общество, 18:33 Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США Экономика, 18:28 Лукашенко объяснил причину отсутствия на параде Победы в Москве Политика, 18:01 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 17:59 Эстонский премьер заявил о готовности обсуждать границу с Россией Политика, 17:38 В Кремле на приеме в честь 9 Мая предлагали камчатских крабов и гребешки Общество, 17:35 СМИ узнали об уходе из «Барселоны» десяти футболистов Спорт, 17:32 Ведущего BBC уволили за сравнение сына Меган Маркл с обезьяной Общество, 17:13 Акция «Бессмертный полк» в Москве. Фоторепортаж Общество, 16:50  Нечего надеть: подберите гардероб на весну за одну минуту РБК и KUPIVIP.RU, 16:42 СМИ узнали о блокировке соцсетей в Казахстане в день протестных митингов Технологии и медиа, 16:39 Путин поддержал отмену пролета авиации на параде в Москве Политика, 16:35 Депутат Рады заявил о нападении радикалов на ехавших отмечать 9 Мая людей Общество, 16:13 Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке Политика, 15:57
Экономика ,  
0 
Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США
Решение Белого дома увеличить пошлины на ввоз китайских товаров может повлиять на курс рубля и привести к его ослаблению
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары. «Безусловно, это может привести к ослаблению рубля», — сказал он.

При этом Белоусов не увидел больших проблем в небольшом снижении курса российской валюты. По его словам, «это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики». Гораздо опаснее, по его словам непредсказуемые колебания рубля.

«Риски пока не очень большие. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски всегда существуют», — добавил Белоусов.

Накануне американский Федеральный реестр опубликовал документ, в котором говорилось о повышении пошлин на ввоз китайских товаров в США с 10 до 25 процентов. В целом тарифы будут увеличены на сумму в $200 млрд. О какой именно продукции шла речь, в документе не уточнялось.

Спустя сутки президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном. Он предупредил, что Пекин столкнется с жесткими пошлинами в том случае, если торговое соглашение в итоге не будет заключено.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году после того, как Трамп ввел или увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Андрей Белоусов
Материалы по теме
Белоусов предупредил о риске невыполнения задач из майского указа Путина
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter