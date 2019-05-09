Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

Решение Белого дома увеличить пошлины на ввоз китайских товаров может повлиять на курс рубля и привести к его ослаблению

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары. «Безусловно, это может привести к ослаблению рубля», — сказал он.

При этом Белоусов не увидел больших проблем в небольшом снижении курса российской валюты. По его словам, «это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики». Гораздо опаснее, по его словам непредсказуемые колебания рубля.

«Риски пока не очень большие. Думаю, что с этой бедой мы справимся. Но, тем не менее, риски всегда существуют», — добавил Белоусов.

Накануне американский Федеральный реестр опубликовал документ, в котором говорилось о повышении пошлин на ввоз китайских товаров в США с 10 до 25 процентов. В целом тарифы будут увеличены на сумму в $200 млрд. О какой именно продукции шла речь, в документе не уточнялось.



Спустя сутки президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном. Он предупредил, что Пекин столкнется с жесткими пошлинами в том случае, если торговое соглашение в итоге не будет заключено.

Торговая война между Китаем и США началась в прошлом году после того, как Трамп ввел или увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Власти Китая ответили зеркальными мерами. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, из-за торгового противостояния Вашингтона и Пекина рост мировой торговли к 2020 году замедлится на 0,4%.