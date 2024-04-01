ЦБ назвал аргументы для будущего роста или снижения ставки
Члены совета директоров Банка России обсудили сценарии, при которых может быть инициировано новое повышение ключевой ставки — или, наоборот, переход к ее снижению, следует из резюме, опубликованного регулятором по итогам мартовского заседания Совета.
«К повышению ключевой ставки, в свою очередь, могут привести закрепление инфляции на текущем уровне (особенно в устойчивой ее части) или ее увеличение; отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности; увеличение жесткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике; реализация иных проинфляционных рисков, угрожающих возвращению инфляции к цели в 2024 году», — говорится в резюме.
Для снижения «необходимы дальнейшее устойчивое замедление текущей инфляции; охлаждение потребительского кредитования и потребительской активности; снижение жесткости рынка труда; отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий».
На заседании 22 марта члены совета директоров единогласно приняли решение о сохранении ключевой ставки в 16%, следует из опубликованных комментариев. Но между членами совета состоялась дискуссия о сигнале, который следует дать рынку — часть участников обсуждения полагали, что следует дать сигнал о возможном повышении ставки в будущем, еще часть считали, что нужно дать сигнал о смягчении.
В качестве аргументов в пользу сигнала «об оценке целесообразности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» были приведены следующие:
- Нет убедительных свидетельств, что набрана достаточная скорость дезинфляции. «Проинфляционные сюрпризы в данных по рынку труда, потребительскому спросу и потребительскому кредитованию могут говорить о недооценке масштаба положительного разрыва выпуска», — говорится в резюме. Участники дискуссии, выступавшие за жесткий сигнал, отметили, что остаются значимыми риски закрепления инфляции на текущем повышенном уровне, и это может потребовать более высокой ключевой ставки.
- «Поскольку более трех лет инфляция преимущественно находилась выше цели, могут возникнуть риски для доверия к денежно-кредитной политике при более позднем достижении цели по инфляции, чем прогнозируется», — указано в резюме. Результатом снижения доверия может стать устойчивый рост инфляционных ожиданий, сокращение горизонта планирования для населения и бизнеса, ухудшение перспектив долгосрочного роста экономики.
В пользу более мягкого сигнала по итогам мартовского заседания были приведены аргументы об уже достигнутой достаточной жесткости денежно-кредитной политики и уже зафиксированной положительной динамике в устойчивых компонентах инфляции. «Инфляция, особенно ее устойчивая часть, складывается ниже уровней, которые наблюдались при повышении ключевой ставки до 16,00% годовых в декабре 2023 года. При продолжении дезинфляционных тенденций и дальнейшего снижения инфляционных ожиданий это открывает пространство для снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, что требуется отразить в сигнале», — приводит ЦБ мнение участников обсуждения.
«По итогам обсуждения сложился консенсус о том, что на мартовском заседании не следует давать дополнительный направленный сигнал об изменении уровня ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заключается в резюме.
Аналитики, которых ранее опрашивал РБК, не ждут от ЦБ на дальнейшего ужесточения, ни быстрого снижения ключевой ставки. По мнению большинства экспертов, решения о смягчении денежно-кредитных условий будут приниматься не раньше второго полугодия. При этом до конца 2024 года ставка останется двузначной, полагают аналитики.
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