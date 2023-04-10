Россиян стали в полтора раза чаще приглашать на работу в другие страны

Работников из России в среднем в полтора раза чаще стали звать на работу в другие страны, выяснил HeadHunter. За год после начала спецоперации число приглашений в Турцию и ОАЭ выросло в четыре раза, а в Индонезию — в 40 раз

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С января по март 2023 года российские работники получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах, чем за тот же период годом ранее. Такие цифры предоставил рекрутинговый портал HeadHunter (hh.ru), проанализировав отклики работодателей на резюме (исследование есть у РБК). Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.

Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.

Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в России и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.

В какие страны зовут работать россиян

Абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).

Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в два—четыре раза чаще.

При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.

В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.

Впрочем, в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.

Каких специалистов ищут за рубежом

В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.

Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.

В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, объясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Часто «зарубежные» вакансии фактически предполагают трансграничную занятость. С помощью сотрудников, работающих на две страны, компании в том числе пытаются находить пути обхода санкционных ограничений в торговле», — рассуждает он.

Причины переезда работников из России

В основном россиян приглашают в страны, связанные с Россией производством и торговлей, говорит Сафонов. «Сейчас эта связь во многом обеспечивается компаниями, которые работали в России, но после введения санкций релоцировались. В основном именно такие компании формируют спрос на российских работников», — отмечает он. Бизнесы переезжают в юрисдикции, которые подходят им по условиям ведения деятельности, и это могут быть страны из списка недружественных. Например, Венгрия, несмотря на нахождение в ЕС, позволяла работающим с Россией компаниям осуществлять платежи и закупки, конкретизирует эксперт.

Страны, которые демонстрируют заинтересованность в российских работниках, как правило, характеризуются комфортными условиями для ведения бизнеса и жизни иностранцев. Например, в ОАЭ сейчас настоящий бум развития бизнеса — и местного, и международного — благодаря относительной стабильности политико-экономической ситуации и налоговым послаблениям, говорит советник BGP Litigation Денис Шушин. «Уровень оплаты труда в ОАЭ для некоторых специальностей будет на порядок выше, чем в Москве, даже с учетом высокой стоимости жизни. Из удобств для физлиц и работодателей — нет ни социального налога, ни налога на доходы», — отмечает он.

С начала спецоперации многие присутствовавшие в России зарубежные IT-компании организованно вывезли своих сотрудников за рубеж, в том числе в страны СНГ. Например, основанная белорусами IT-компания EPAM Systems в апреле прошлого года перевезла до тысячи сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан, писал Forbes. Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ. Осенью сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance) предложили для релокации Казахстан, Армению и Киргизию.

Свои офисы на постсоветском пространстве открывали или расширяли и российские IT-компании. Для них это было способом сохранить ценных специалистов, которые захотели уехать из России после начала спецоперации или еще более массово — после объявления частичной мобилизации. Например, «Яндекс» организовал несколько международных хабов — в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. С 2020 года и до марта 2023-го сотрудникам группы разрешалось работать удаленно откуда угодно, но с недавнего времени компания перешла на режим, когда сотрудники должны выбрать один из хабов и совмещать его с удаленной работой.

Масштабы релокации

Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов оценивал для РБК, что с 24 февраля 2022 года из России в целом уехали 500–700 тыс. человек. Социолог Любовь Борусяк, выступая на сессии Апрельской конференции ВШЭ 5 апреля, предположила, что уехали 600–700 тыс. человек. Данные Росстата о международной миграции не подходят для таких оценок, поскольку в основном отражают выезды иностранных граждан из России, причем выезды «на бумаге» (окончание временной регистрации), а не фактическое пересечение границы. Данные принимающих стран более надежны, но пока такой опубликованной статистики недостаточно.

По словам директора Института демографии имени А.Г. Вишневского (ВШЭ) Михаила Денисенко, эмиграция 2022 года состояла из «индивидуальной» эмиграции и переездов, связанных с релокацией бизнесов и их сотрудников. Борусяк рассказала, ссылаясь на ее продолжающееся исследование уехавшей из России «образованной эмиграции», что в отличие от эпизодов эмиграции до 2022 года теперь большинство людей уезжали не в ту страну, куда хотели, а в ту, куда была возможность. До трех четвертей из ее выборки (небольшой, подчеркнула она) успели поменять страну проживания, а некоторые сменили три-четыре страны, кто-то возвращался в Россию и потом снова уехал. «Доля тех, кто до сих пор работает на Россию, очень высокая, особенно это относится к странам безвизовым», — сказала она. Осенью, по ее наблюдениям, уезжали менее политизированные граждане, больше стремящиеся вернуться в Россию.

По словам Борусяк, весной 2022 года в ее выборке были респонденты, переехавшие в 15 стран (в основном это Армения, Грузия, Турция, отчасти Израиль), а осенью 2022-го, в ходе «второй волны», количество стран увеличилось до 26. То есть сейчас, по крайней мере в качестве временного пристанища, «рассматривается весь мир» — появились респонденты из Индии, Бразилии, выросла доля Сербии и Черногории, указала она. Почти ни у кого не было никаких договоренностей об учебе или работе, за исключением IT-специалистов и тех, кто имел возможность продолжать работать онлайн в России.