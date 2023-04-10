Россиян стали в полтора раза чаще приглашать на работу в другие страны

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
«Известия» узнали о наборе нового экипажа для «Адмирала Кузнецова» Политика, 08:43
Сервис такси InDrive из Якутии передал бизнес в России казахской компании Технологии и медиа, 08:30
Эсминец США прошел близ спорных островов Спратли в Южно-Китайском море Политика, 08:30
Клуб ушедшего из команды Овечкина россиянина побил рекорд НХЛ по победам Спорт, 08:15
В Минфине допустили повышение налога на добычу угля Экономика, 08:10
Россияне рассказали, какие расходы за последний год не смогли предугадать Финансы, 08:00
CNN сообщил об изменении Киевом военных планов из-за утечки документов Политика, 07:33
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Россиян стали в полтора раза чаще приглашать на работу в другие страны Экономика, 07:30
Молчание Дзюбы с «Зенитом», помощь судей «Спартаку». Итоги тура РПЛ Спорт, 07:30
«Трансконтейнер» заявил о проблемах с запчастями для импортной техники Бизнес, 07:10
Чем чревато очередное обострение между Ираном и Азербайджаном Политика, 07:05
Глава «ТрансКонтейнера» — РБК: «Проблемы с запчастями, конечно, ощущаем» Бизнес, 07:00
В киевском университете отменили лекцию Арестовича по запросу студентов Политика, 06:52
Минобороны сообщило о потерях ВСУ после удара «Солнцепеков» в Донбассе Политика, 06:42
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Экономика ,  
0 

Россиян стали в полтора раза чаще приглашать на работу в другие страны

HeadHunter: россияне с начала года получили на 57% больше приглашений работать за границей
Работников из России в среднем в полтора раза чаще стали звать на работу в другие страны, выяснил HeadHunter. За год после начала спецоперации число приглашений в Турцию и ОАЭ выросло в четыре раза, а в Индонезию — в 40 раз
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С января по март 2023 года российские работники получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах, чем за тот же период годом ранее. Такие цифры предоставил рекрутинговый портал HeadHunter (hh.ru), проанализировав отклики работодателей на резюме (исследование есть у РБК). Всего за три месяца этого года предложения о работе за рубежом получили почти 96 тыс. соискателей. Речь идет о местонахождении вакансии, при этом сама компания может быть как иностранной, так и российской.

Интерес к российским работникам вырос практически во всех дружественных странах. В разы больше приглашений россияне получили из Индонезии, Сербии, Турции, ОАЭ, Мексики, Киргизии, хотя Китай и Индия стали исключениями. Однако из многих государств, присоединившихся к санкциям, россиян тоже стали чаще звать на работу. Например, из США им пришло в три раза больше приглашений, чем год назад.

Интерес к российским соискателям формируют в основном компании, работавшие в России и сменившие юрисдикцию после введения жестких санкций, объясняют эксперты. По срезу стран видно, что россиян зовут чаще туда, где более комфортные условия для ведения бизнеса и оформления виз и вида на жительство для иностранных работников.

В какие страны зовут работать россиян

Абсолютным лидером по росту активности работодателей в отношении россиян стала Индонезия, где интерес к ним вырос больше чем в 40 раз по сравнению с первым кварталом 2022-го. Правда, здесь сыграл роль эффект низкой базы: в прошлом году пришло всего четыре приглашения, а в этом — уже 170. В восемь раз за год выросло число приглашений на собеседование для работы в Сербии (с 51 до 428). В пять раз больше соискателей получили отклики от работодателей по вакансиям в Мексике (рост с 11 до 63).

Россиян стали в полтора раза чаще приглашать на работу в другие страны

Что касается относительно массового привлечения работников из России, то больше всего соискателей зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Белоруссию (20,5 тыс. человек). При этом в первом случае предложения о переезде участились на 67%, а во втором — снизились на 15%. По несколько тысяч человек ожидаются в ОАЭ, Турции, Киргизии, Грузии: сюда россиян стали приглашать в два—четыре раза чаще.

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Криптовалюта против инфляции: зачем и кому нужны флэткоины

При этом за год пополнился список стран, куда в принципе стало реально устроиться. Если раньше в Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам либо вообще не приглашали соискателей из России, либо это были единичные случаи, то в 2023 году приглашения оттуда выросли до нескольких десятков. В этом же списке Португалия, Венгрия и Словения: в прошлом году туда звали всего трех или даже одного человека, а теперь работодатели оттуда уже готовы собеседовать по 20–30 россиян.

В то же время из некоторых стран (в основном европейских) россиян почти или полностью перестали приглашать на работу. Среди них Исландия, Норвегия, Великобритания, Словакия, Польша, хотя в прошлом году по вакансиям в этих странах приходило по несколько сотен предложений. А такие присоединившиеся к санкциям страны, как Кипр, Эстония, Черногория, Германия, наоборот, охотнее ищут российских работников: туда стали приглашать примерно в два раза чаще.

Впрочем, в Китае и Индии, двух странах — ключевых партнерах России, работодатели зовут россиян на работу реже: число откликов оттуда на резюме упало на четверть и вполовину соответственно.

Каких специалистов ищут за рубежом

В разрезе специальностей больше всего приглашений на работу получают менеджеры по продажам и работе с клиентами, а также программисты и разработчики. Их стали в полтора раза охотнее звать на вакансии в других странах — более 10 тыс. их резюме получили такие отклики. Также за рубежом охотнее ждут дизайнеров и художников, операторов контактного центра, хотя их услуги и раньше пользовались спросом.

Среди тех, кого в прошлом году ни разу не позвали работать в другой стране, а теперь приглашают массово, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты. За три месяца таким соискателям предложили примерно по 3 тыс. вакансий за границей. А вот тестировщики и переводчики не получили ни одного приглашения на работу в другой стране, хотя в прошлом году около 2 тыс. из них получили приглашения на вакансии за рубежом.

В периоды экономических кризисов всегда высокий спрос на менеджеров по продажам, потому что бизнес ищет возможности реализовывать свой товар, объясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Часто «зарубежные» вакансии фактически предполагают трансграничную занятость. С помощью сотрудников, работающих на две страны, компании в том числе пытаются находить пути обхода санкционных ограничений в торговле», — рассуждает он.

Причины переезда работников из России

В основном россиян приглашают в страны, связанные с Россией производством и торговлей, говорит Сафонов. «Сейчас эта связь во многом обеспечивается компаниями, которые работали в России, но после введения санкций релоцировались. В основном именно такие компании формируют спрос на российских работников», — отмечает он. Бизнесы переезжают в юрисдикции, которые подходят им по условиям ведения деятельности, и это могут быть страны из списка недружественных. Например, Венгрия, несмотря на нахождение в ЕС, позволяла работающим с Россией компаниям осуществлять платежи и закупки, конкретизирует эксперт.

Страны, которые демонстрируют заинтересованность в российских работниках, как правило, характеризуются комфортными условиями для ведения бизнеса и жизни иностранцев. Например, в ОАЭ сейчас настоящий бум развития бизнеса — и местного, и международного — благодаря относительной стабильности политико-экономической ситуации и налоговым послаблениям, говорит советник BGP Litigation Денис Шушин. «Уровень оплаты труда в ОАЭ для некоторых специальностей будет на порядок выше, чем в Москве, даже с учетом высокой стоимости жизни. Из удобств для физлиц и работодателей — нет ни социального налога, ни налога на доходы», — отмечает он.

С начала спецоперации многие присутствовавшие в России зарубежные IT-компании организованно вывезли своих сотрудников за рубеж, в том числе в страны СНГ. Например, основанная белорусами IT-компания EPAM Systems в апреле прошлого года перевезла до тысячи сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан, писал Forbes. Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ. Осенью сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance) предложили для релокации Казахстан, Армению и Киргизию.

Свои офисы на постсоветском пространстве открывали или расширяли и российские IT-компании. Для них это было способом сохранить ценных специалистов, которые захотели уехать из России после начала спецоперации или еще более массово — после объявления частичной мобилизации. Например, «Яндекс» организовал несколько международных хабов — в Казахстане, Армении, Сербии и Турции. С 2020 года и до марта 2023-го сотрудникам группы разрешалось работать удаленно откуда угодно, но с недавнего времени компания перешла на режим, когда сотрудники должны выбрать один из хабов и совмещать его с удаленной работой.

Масштабы релокации

Научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов оценивал для РБК, что с 24 февраля 2022 года из России в целом уехали 500–700 тыс. человек. Социолог Любовь Борусяк, выступая на сессии Апрельской конференции ВШЭ 5 апреля, предположила, что уехали 600–700 тыс. человек. Данные Росстата о международной миграции не подходят для таких оценок, поскольку в основном отражают выезды иностранных граждан из России, причем выезды «на бумаге» (окончание временной регистрации), а не фактическое пересечение границы. Данные принимающих стран более надежны, но пока такой опубликованной статистики недостаточно.

По словам директора Института демографии имени А.Г. Вишневского (ВШЭ) Михаила Денисенко, эмиграция 2022 года состояла из «индивидуальной» эмиграции и переездов, связанных с релокацией бизнесов и их сотрудников. Борусяк рассказала, ссылаясь на ее продолжающееся исследование уехавшей из России «образованной эмиграции», что в отличие от эпизодов эмиграции до 2022 года теперь большинство людей уезжали не в ту страну, куда хотели, а в ту, куда была возможность. До трех четвертей из ее выборки (небольшой, подчеркнула она) успели поменять страну проживания, а некоторые сменили три-четыре страны, кто-то возвращался в Россию и потом снова уехал. «Доля тех, кто до сих пор работает на Россию, очень высокая, особенно это относится к странам безвизовым», — сказала она. Осенью, по ее наблюдениям, уезжали менее политизированные граждане, больше стремящиеся вернуться в Россию.

По словам Борусяк, весной 2022 года в ее выборке были респонденты, переехавшие в 15 стран (в основном это Армения, Грузия, Турция, отчасти Израиль), а осенью 2022-го, в ходе «второй волны», количество стран увеличилось до 26. То есть сейчас, по крайней мере в качестве временного пристанища, «рассматривается весь мир» — появились респонденты из Индии, Бразилии, выросла доля Сербии и Черногории, указала она. Почти ни у кого не было никаких договоренностей об учебе или работе, за исключением IT-специалистов и тех, кто имел возможность продолжать работать онлайн в России.

Авторы
Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Балашова Анна Балашова
рынок труда переезд релокация HeadHunter работа
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
Экономика
Как отмена налоговых соглашений с Западом скажется на бизнесе и гражданах
Экономика
Эксперты описали новые тренды на рынке труда из-за частичной мобилизации
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter