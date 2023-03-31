Эксперты подсчитали долю россиян, живущих не там, где родились

Треть россиян живут не в том регионе, где родились, показало исследование «Ромир». Причем 10% переехали из-за рубежа, включая экс-республики СССР. Регионом, где живет больше всего уроженцев других стран, оказалась не Москва

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Не по месту рождения живет 31% населения России, показало демографическое исследование холдинга «Ромир». Меньше всего уроженцев и, соответственно, больше всего приезжих живут в Московской области, а регионом с самой высокой стационарностью коренного населения стала Чувашия.

Среди приезжих треть родились в других странах, включая бывшие республики СССР. При этом наибольшая доля родившихся за рубежом живет не в столичных регионах, а в Липецкой области и Краснодарском крае.

Результаты исследования представил президент «Ромира» Андрей Милехин на прошедшей 30 марта конференции «Демография сегодня: человек, рынок, общество», организованной «М-Холдингом», в который входит «Ромир».

Исследование проводилось в форме опроса более 11 тыс. участников лонгитюдной панели «Ромира» в декабре 2022 года (в рамках лонгитюдных исследований через определенные интервалы времени опрашиваются одни и те же респонденты). Выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов с населением более 10 тыс. человек.

География переселений

Наибольшая доля «переселенцев» живет в Московской области. Среди проживающих в этом субъекте Федерации лишь 32% родились там, а 54% переехали из другого региона России и еще 14% — из другой страны. На втором месте по доле приезжих — Санкт-Петербург, а на третьем — Краснодарский край.

Москва лишь замыкает пятерку регионов (в ней также Самарская область), принимающих больше всего иногородних. Среди жителей столицы 55% в ней же родились, из других регионов приехали 35%, а из других стран — 10%.

Регионом, где живет больше всего уроженцев других стран, оказалась Липецкая область: из более чем трети переселенцев 21% жителей родились в других государствах, больше всего — в Казахстане (15%). Много иностранцев по рождению и в Краснодарском крае (21%): примерно одинаковая доля там живущих уроженцев Казахстана, Киргизии, Армении (по 3%) и Украины (5%). Другими странами считаются в том числе бывшие республики СССР. На три из них — Казахстан, Украину и Узбекистан — приходится больше половины притока некоренных жителей России.

В разрезе российских регионов переезжают чаще всего из Новосибирской области — 5% уроженцев этого региона живут в другом месте.

В целом наибольшую стационарность показывают регионы Центральной России: в них остаются жить 80–100% родившихся там, следует из данных «Ромира».

Без мигрантов из других стран России не нарастить население, считает Милехин. Однако для этого, по его словам, нужен ряд условий: формулирование привлекательной мировой идеи, дезурбанизация, изменения в административно-территориальном делении, формирование национальной политики и развитие русского языка.

Причины миграции

С результатами исследования «Ромира» согласилась профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. «В России центростремительная миграция — из менее крупных центров едут в более крупные. Самый большой масштаб миграции из городов-миллионников и полумиллионников в московскую и санкт-петербургскую агломерации. Люди уезжают прежде всего более образованные за заработной платой», — сказала она. При этом жилье чаще всего они покупают не в Москве, а в московском «фартуке», так как там оно дешевле. Таким образом, Россия — это страна, где до сих пор продолжается процесс урбанизации, и этот тренд в ближайшее время изменить вряд ли возможно, полагает эксперт.

Согласно всероссийской переписи населения 2021 года, 74,8% населения проживает в городах (110,08 млн человек), тогда как предыдущая перепись 2010 года показывала, что городское население составляет 73,7% (105,3 млн).

По данным Росстата, на которые ссылается «Ромир», в 2010–2020-х годах население разных регионов России прирастало неравномерно: на 10–20% оно выросло в ряде кавказских регионов и Москве. Однако в большинстве регионов оно сократилось: в 12 регионах, включая Карелию, Мурманскую, Псковскую, Ивановскую, Костромскую, Магаданскую области, Коми, — на 10–18%. Согласно официальной статистике, только в 20 регионах население в 2021 году увеличилось; миграционный прирост (как международный, так и межрегиональный) наблюдался в Республике Алтай, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Якутии, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Адыгее, Краснодарском и Камчатском краях, на Чукотке, в Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Тюменской областях и городе Севастополе.

Лидерами по миграционному приросту из других регионов в 2021 году стала Московская область (62,7 тыс. человек), Ленинградская область (почти 30 тыс.), Краснодарский край (23 тыс.), следует из данных Росстата. В первом же полугодии 2022 года наиболее высокий миграционный прирост за счет обмена с другими российскими регионами наблюдался в Ленинградской области и Севастополе.