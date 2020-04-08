Минфин не смог продать ОФЗ на первом аукционе после обвала рынков и рубля

Первый из трех аукционов Минфина по продаже облигаций федерального займа 8 апреля признан несостоявшимся. Министерство в марте замораживало аукционы на фоне падения рубля и финансовых рынков, но в апреле решило возобновить их

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аукцион по размещению выпуска облигаций федерального займа № 29013 от 8 апреля признан несостоявшимся, говорится в сообщении на сайте Минфина. Это произошло «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

В последний раз Минфин проводил аукцион по продаже ОФЗ 26 февраля. 10 марта министерство сообщило о приостановке аукционов. «Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — заявили в министерстве.

После развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи 6 марта цены на нефть, российский рубль и фондовые рынки обвалились. Доллар, 2 марта стоивший 66,4 руб., к 18 марта поднялся выше 80 руб., 8 апреля он торгуется примерно по 75,5 руб. Индекс Мосбиржи, до конца февраля находившийся на уровнях выше 3 тыс. пунктов, к 18 марта опустился до 2,1 тыс. пунктов, РТС — с 1,3 тыс. пунктов до 830. 8 апреля индекс Мосбиржи составляет 2630 пунктов, РТС — 1098 пунктов.

7 апреля Минфин сообщил, что возобновит аукционы ОФЗ. Помимо выпуска серии 29013 он разместит еще два выпуска — на 20 млрд руб. и на 10,8 млрд руб.