Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке

Речь может идти о сокращении мировой добычи на 20%. Пока камнем преткновения остается то, от какой отметки отсчитывать сокращение, но принципиальной договоренности о сделке стороны уже достигли

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке по сокращению нефти, речь может идти о сокращении на 20 млн барр./сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

О сделке агентству сообщили два собеседника — представитель российской стороны на переговорах и представитель ОПЕК. «Россия и Саудовская Аравия договорились о разрешении основных противоречий, мешавших заключению новой сделки», — передает Reuters слова собеседников.

По словам собеседника со стороны нефтекартеля, участники переговоров будут обсуждать сокращение на уровне 20% от мировой добычи. Источники Bloomberg в свою очередь говорят, что Эр-Рияд предлагает обсудить сокращение добычи на 15–17%.

В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр. Объемы сокращения добычи Ираком и другими крупными производителями нефти пока согласовываются, в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн барр. в сутки, отмечает WSJ.

Ранее собеседники РБК, близкие к российскому Минэнерго, говорили, что Россия готова снизить добычу на 1,6 млн барр., или на 14% от уровня добычи в первом квартале (11,3 млн барр./сутки) в том случае, если к сделке присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны. Позиция России заключалась в том, что на снижение должны пойти страны, которые в первом квартале все вместе добывали в среднем 70 млн барр./сутки — помимо ОПЕК и самой России это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.