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Падение цен на нефть ,  
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Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке

Речь может идти о сокращении мировой добычи на 20%. Пока камнем преткновения остается то, от какой отметки отсчитывать сокращение, но принципиальной договоренности о сделке стороны уже достигли
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Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Россия и Саудовская Аравия договорились о новой сделке по сокращению нефти, речь может идти о сокращении на 20 млн барр./сутки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

О сделке агентству сообщили два собеседника — представитель российской стороны на переговорах и представитель ОПЕК. «Россия и Саудовская Аравия договорились о разрешении основных противоречий, мешавших заключению новой сделки», — передает Reuters слова собеседников.

По словам собеседника со стороны нефтекартеля, участники переговоров будут обсуждать сокращение на уровне 20% от мировой добычи. Источники Bloomberg в свою очередь говорят, что Эр-Рияд предлагает обсудить сокращение добычи на 15–17%.

В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Саудовская Аравия согласилась сократить добычу на 4 млн барр. в сутки, а Россия — на 2 млн барр. Объемы сокращения добычи Ираком и другими крупными производителями нефти пока согласовываются, в общей сложности планируется вывести с рынка около 20 млн барр. в сутки, отмечает WSJ.

Ранее собеседники РБК, близкие к российскому Минэнерго, говорили, что Россия готова снизить добычу на 1,6 млн барр., или на 14% от уровня добычи в первом квартале (11,3 млн барр./сутки) в том случае, если к сделке присоединятся другие крупные нефтедобывающие страны. Позиция России заключалась в том, что на снижение должны пойти страны, которые в первом квартале все вместе добывали в среднем 70 млн барр./сутки — помимо ОПЕК и самой России это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие.

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Бизнес

Источники Bloomberg отмечают, что пока участники переговоров еще спорят о том, от какой отметки отсчитывать сокращение. Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы добыча сокращалась относительно текущего уровня, в то время как Россия предлагает считать его от добычи в первом квартале. Разница между этими отметками существенная. В январе—марте, до разрыва предыдущей сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия добывала 9,8 млн барр. в сутки. В апреле королевство резко нарастило этот показатель, доведя его до 12 млн барр. в сутки. Москва, однако, уровень добычи после разрыва сделки менять не стала — она осталась в среднем на уровне 11,3 млн барр.

Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи
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Сразу после сообщений о новой сделке Москвы и Эр-Рияда стоимость нефти резко начала расти. На Лондонской бирже баррель нефти Brent в моменте пробил отметку $36 за баррель. На 17:40 мск стоимость составляет $35,5 (рост более чем на 8%).

Переговоры России и стран ОПЕК проходили в видеоформате.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
Теги: нефть, ОПЕК+
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