Глава РФПИ предупредил о нефти по $10 без нового соглашения с Эр-Риядом

По словам Дмитриева, новая сделка может быть заключена не на несколько месяцев, а сразу на два года. Это, по его мнению, должно обеспечить стабильность на рынке сырья

Кирилл Дмитриев (Фото: Global Look Press)

Без нового соглашения об ограничении добычи нефти цена барреля могла бы упасть до $10. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы являемся свидетелями процесса заключения исторической сделки. Если бы Россия и Саудовская Аравия не пришли к соглашению, с учетом снижения спроса на нефть, мы бы видели цену $10 и ниже», — сказал Дмитриев по итогу российско-саудовских переговоров.

Он отметил, что интерес к сделке проявляют не только члены ОПЕК, но и другие крупные нефтедобывающие страны, такие как Канада и Бразилия. Соединенные Штаты также работают над заключением сделки, их роль он оценил как «очень позитивную». Дмитриев подчеркнул, что США заинтересованы в договоренностях, поскольку если кризис на нефтяном рынке продолжится, Штаты могут потерять до 10 млн рабочих мест. «Это пример, где Россия, США и Саудовская Аравия, работая вместе, могут принести стабильность мировой экономике, которая сталкивается с проблемами высокого долга, низкого спроса и таким «черным лебедем», как коронавирус», — добавил он.

Говоря о параметрах новой сделки, Дмитриев сообщил, что сокращение может составить не менее 10 млн барр. в сутки.

После Дмитриева в эфире Bloomberg TV также выступил Дэн Бруйетт. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет сокращения в 10 млн барр./сутки для роста нефтяных котировок, он ответил, что на них благоприятно отразится любой исход переговоров. «Вне зависимости того, заключат ли они [ОПЕК+] сделку сегодня или нет, другие производители в мире будут сокращать добычу», — сказал он и подтвердил, что это коснется и США.