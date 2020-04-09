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Падение цен на нефть ,  
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Глава РФПИ предупредил о нефти по $10 без нового соглашения с Эр-Риядом

По словам Дмитриева, новая сделка может быть заключена не на несколько месяцев, а сразу на два года. Это, по его мнению, должно обеспечить стабильность на рынке сырья
BRENT BR-5.20 $33,39 +3,73%
Кирилл Дмитриев (Фото: Global Look Press)

Без нового соглашения об ограничении добычи нефти цена барреля могла бы упасть до $10. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы являемся свидетелями процесса заключения исторической сделки. Если бы Россия и Саудовская Аравия не пришли к соглашению, с учетом снижения спроса на нефть, мы бы видели цену $10 и ниже», — сказал Дмитриев по итогу российско-саудовских переговоров.

Он отметил, что интерес к сделке проявляют не только члены ОПЕК, но и другие крупные нефтедобывающие страны, такие как Канада и Бразилия. Соединенные Штаты также работают над заключением сделки, их роль он оценил как «очень позитивную». Дмитриев подчеркнул, что США заинтересованы в договоренностях, поскольку если кризис на нефтяном рынке продолжится, Штаты могут потерять до 10 млн рабочих мест. «Это пример, где Россия, США и Саудовская Аравия, работая вместе, могут принести стабильность мировой экономике, которая сталкивается с проблемами высокого долга, низкого спроса и таким «черным лебедем», как коронавирус», — добавил он.

Говоря о параметрах новой сделки, Дмитриев сообщил, что сокращение может составить не менее 10 млн барр. в сутки.

После Дмитриева в эфире Bloomberg TV также выступил Дэн Бруйетт. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет сокращения в 10 млн барр./сутки для роста нефтяных котировок, он ответил, что на них благоприятно отразится любой исход переговоров. «Вне зависимости того, заключат ли они [ОПЕК+] сделку сегодня или нет, другие производители в мире будут сокращать добычу», — сказал он и подтвердил, что это коснется и США.

Reuters узнал о договоренности Москвы и Эр-Рияда по новой нефтяной сделке
Экономика

Переговоры о заключении новой сделки взамен разорванного в начале марта соглашения ОПЕК+ велись сегодня в формате видеоконференции. По их итогам, как сообщали источники Reuters и Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия пришли к принципиальной договоренности о заключении сделки. Между странами остаются противоречия по объемам сокращения и точке, от которой будет вестись отсчет: Россия настаивает на урезании добычи по отношению к показателям первого квартала 2020 года, а Саудовская Аравия — относительно текущего уровня добычи. Разница между этими показателями для Эр-Рияда составляет несколько миллионов баррелей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: РФПИ, нефть
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