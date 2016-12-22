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Кудрин увидел в высокой цене на нефть защиту от новых скачков курса рубля
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Кудрин увидел в высокой цене на нефть защиту от новых скачков курса рубля
Новые санкции США, 12:30
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Кудрин увидел в высокой цене на нефть защиту от новых скачков курса рубля
По мнению экс-главы Минфина, снижение курса рубля поможет российскому экспорту, так что многие отрасли на этом даже заработают
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Резкое снижение курса рубля после оглашения Минфином США решения о расширении антироссийских санкций не окажет значительного влияния на рост экономики России, полагает бывший министр финансов, а ныне глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Ослабленный рубль помогает экспорту российскому. В этой связи у нас ряд отраслей, скорее всего, заработают на данном курсе. Тем самым в целом [платежный] баланс будет неплохим, это не повлияет сильно на экономический рост», — сказал Кудрин журналистам на Биржевом форуме в Москве, передает корреспондент РБК.

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Экс-министр ожидает, что от новых скачков рубль защитят высокие мировые цены на нефть — в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent колеблется в районе $69,5.

«Несмотря на некоторый выход инвесторов из российского фондового рынка, тем не менее мы сейчас имеем высокую цену на нефть. В этой связи серьезных новых колебаний я не жду», — пояснил Кудрин.

Он также отметил, что новая ситуация потребует от Центрального банка «немного дополнительного внимания для инфляции», а потому в ближайшие полгода ожидать нового снижения ключевой ставки ЦБ (с 26 марта она установлена на уровне 7,25%) не стоит.

Дальнейшее развитие ситуации, по словам Кудрина, будет во многом зависеть от действий российских властей.

«Конечно, очень многое зависит от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, которые попали под санкции, и порядка реструктуризации задолженности попавших под санкции компаний, прежде всего «Русала», — отметил Кудрин. Поддержка и определит настроения инвесторов, заключил он.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгений Калюков.
Теги: Алексей Кудрин , курсы валют
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