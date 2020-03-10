Экономика , 10 мар, 09:21
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Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
При наблюдаемой волатильности рынка важно эффективно использовать бюджетные средства, в особенности в сфере госинвестиций, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников
Максим Решетников
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, чьи слова передала РБК пресс-служба Минэкономразвития.
«На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение — наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка — приобретают меры, направленные на поддержку спроса», — говорится в сообщении министра.
В сложившейся ситуации, по словам Решетникова, важно «эффективное и ритмичное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями».
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