Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями

При наблюдаемой волатильности рынка важно эффективно использовать бюджетные средства, в особенности в сфере госинвестиций, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников

Максим Решетников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, чьи слова передала РБК пресс-служба Минэкономразвития.

«На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение — наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка — приобретают меры, направленные на поддержку спроса», — говорится в сообщении министра.

В сложившейся ситуации, по словам Решетникова, важно «эффективное и ритмичное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями».

Материал дополняется.