Меркель назвала правильными решения ФРГ по поставкам российского газа
Продолжать покупать газ у России до 2022 года было правильным решением для Германии, заявила бывший канцлер страны Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit.
«Оглядываясь назад, я бы сказал, что не было ничего плохого в том, чтобы иметь дешевый газ еще несколько лет», — отметила она.
«И было абсолютно правильно затем также разорвать энергетические отношения с Россией», — добавила Меркель.
Германия до начала Россией военной операции на Украине была крупнейшим импортером российского газа. Однако потом Берлин отказался от трубопроводного газа из России и построил ряд терминалов СПГ для приема морских поставок топлива.
Меркель занимала пост канцлера Германии в 2005 — 2021 годах. Во время ее пребывания у власти начал работать «Северный поток» и было запущено строительство «Северного потока-2». В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, в результате которых три нитки из четырех оказались повреждены. Меркель позднее заявляла, что не жалеет о проекте строительства «Северного потока-2», так как ее «долгом» было покупать для немецкой экономики дешевый газ.
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