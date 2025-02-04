Бизнес предложил систему «Знай своего мигранта»

Представители бизнеса разработали комплекс предложений по регулированию сферы миграции, узнал РБК. Среди них — контроль за мигрантами через цифровые сервисы, снятие ограничений для межрегионального найма и софинансирование ДМС

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Представители бизнеса и деловых объединений разработали предложения по совершенствованию регулирования в сфере найма иностранных трудовых мигрантов. Среди инициатив — установление межрегионального действия патентов, создание сервиса «Знай своего мигранта», наделение компаний правом ходатайствовать о снятии режима высылки с работника-иностранца. Инициативы обсуждались на круглом столе, прошедшем в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 31 января. РБК ознакомился с резолюцией мероприятия, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

В совещании принимали участия также представители «Деловой России», «Опоры России», крупных российских компаний. Участники круглого стола констатировали, что «время относительно недорогой стоимости низкоквалифицированного труда ушло», а потенциал роста производительности труда за счет модернизации, автоматизации и роботизации производства «существенно ограничивается текущей очень высокой ключевой процентной ставкой Банка России», следует из резолюции.

«Ответственно подходя к всесторонней оценке складывающейся ситуации, участники круглого стола призывают деловое сообщество объединить усилия для эффективной адаптации трудовых мигрантов и совершенствования ими знаний русского языка. Вместе с государством предстоит выработать соответствующие стимулирующие меры», — декларируется в документе.

«Знай своего мигранта»

В качестве основного инструмента, который целесообразно использовать для адаптации и обучения разговорному русскому языку приезжих работников, бизнес рассматривает цифровые платформы и экосистемы. На них работают многие трудовые мигранты — например, таксистами или курьерами. Цифровые платформы располагают «глубокой экспертизой в области удаленной идентификации и дистанционного обучения в ненавязчивой «игровой» форме», а также имеют «значительный охват целевой аудитории». Лучшие практики, которые будут наработаны, следует закрепить в общедоступном социальном сервисе, которым смогут пользоваться индивидуальные предприниматели, а также малые и средние компании^ они, как правило, не располагают средствами для адаптации иностранных работников, указано в резолюции.

Также бизнес намерен заняться проблемой, связанной с предоставлением работы мигрантам, не имеющим надлежащих оснований для пребывания на территории России. «В этой связи считаем, что крупному бизнесу, являющемуся центром притяжения иностранной рабочей силы, необходимо выработать систему контроля трудового ресурса — единый отраслевой комплаенс «Знай своего мигранта», добровольное действие которого распространить на своих подрядчиков и зависимых партнеров», — говорится в документе.

По словам источника, знакомого с обсуждением, ожидается, что государство определит обязательный набор данных и перечень документов, которые бизнес сможет проверять самостоятельно посредством этого сервиса.

Зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, участвовавший в круглом столе, сообщил РБК, что для итоговой резолюции предложения еще собираются, а представленные идеи — это те, которые не вызвали никаких разногласий у участников круглого стола. Предложенная система контроля трудового ресурса «Знай своего мигранта» пока что представляет собой набор рекомендованных мер, которые позволят не запретами, а при помощи современных цифровых решений добиться результата в легализации труда мигрантов, пояснил он. «Наш интерес состоит в том, чтобы бизнес, не теряя прибыли, имел возможность использовать эту рабочую силу и чтобы это не оказывало негативного влияния на общество», — отметил Данилов-Данильян.

Сейчас в России действует платформа «Знай своего клиента» для проверки надежности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С помощью этого сервиса кредитные организации получают от Центробанка информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов. Платформа содержит сведения о 7,5 млн юридических лиц и ИП.

В резолюции также подчеркивается важность того, чтобы создаваемые государственные информационные системы (ГИС) «отвечали запросам на доступность, машиночитаемость и бесперебойное функционирование — например, для оперативной проверки сведений о действительности патентов, водительских удостоверений, разрешений на пребывание». «Кроме того, с учетом технологических возможностей, которыми обладают участники рынка, необходимо проработать механизмы участия компаний в разработке и запуске цифрового профиля мигранта и интеграции участников рынка в технологическом взаимодействии с вновь создаваемыми ГИС», — отмечается в документе.

Источник, знакомый с обсуждением предложений, отметил, что часть инициатив, например цифровой профиль мигранта, уже активно прорабатываются государством. «Сейчас идет диалог о том, как именно и в какой степени в этих разработках будет участвовать бизнес», — подчеркнул собеседник РБК. Создание цифрового профиля мигранта — одна из мер разработанного МВД законопроекта, ужесточающего контроль в сфере миграции. Цифровые профили с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию иностранцев должны начать формировать с 30 июня 2025 года.

Как сообщил РБК председатель комитета по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов «Опоры России» Сергей Нуждин, одно из «самых интересных и реалистичных» предложений, прозвучавших на круглом столе в РСПП, поступило от представителя одной из крупных цифровых платформ. У нее уже сейчас большая база данных, из которой можно составить профиль мигрантов, отметил он. «Речь идет о цифровом следе каждого иностранного работника. Также, используя цифровые платформы, возможно сделать максимально прозрачным и легальным въезд в страну иностранца, его пребывание и выезд на родину», — пояснил Нуждин.

Патент без привязки к региону и ДМС

Как следует из резолюции, представители деловых объединений считают избыточно жестким безальтернативный запрет на действие патента трудового мигранта за пределами одного региона. «Такой запрет не позволяет иностранным гражданам работать в границах нескольких регионов, тем самым накладывая ограничения не только на трудовую деятельность, но и на проживание в целом. Сковываются и возможности бизнеса по использованию занятых у него людей на разных объектах», — поясняют они. За счет цифровой модернизации миграционного учета можно будет лучше контролировать деятельность и нахождение иностранцев в России и, как следствие, станет возможно «установить экстерриториальное действие патента, в том числе в зависимости от заключенных между субъектами соглашений».

Скептично оценили участники круглого стола запреты ряда регионов на работу мигрантов в определенных сферах экономики, например в общепите или на транспорте. Такие ограничения «не учитывают специфику отрасли, где цифровые платформы позволяют контролировать местоположение, транзакции, качество услуг мигрантов, а также проверять действительность документов, удостоверяющих их личность, и патентов», считают представители бизнеса. «Считаем, что бездоказательное введение таких запретов не только сомнительно с точки зрения Конституции Российской Федерации, но и оторвано от реальности, ведет к выталкиванию специалистов, мало склонных к смене профессии, в теневой сектор. Просим законодательные органы не допускать снижения конкурентоспособности отечественного сектора услуг при разработке стимулов и ограничений в сфере занятости и миграционной политики», — заявляют они.

Ранее власти Подмосковья ввели запрет на трудоустройство мигрантов в сферах уличного питания, спорта, досуга, здравоохранения, образования и соцуслуг. В Татарстане до конца года иностранцам запрещено работать в такси, охранных службах, в сфере ветеринарии, ремонте компьютеров. В Калининградской области мигрантам нельзя работать в такси, на некоторых пищевых производствах, пригородных и междугородних автобусных пассажирских перевозках и еще в ряде сфер.

Участники обсуждения в РСПП также предлагают предусмотреть возможность для цифровых платформ софинансировать занятому на них мигранту программу добровольного медицинского страхования. «Мы предлагаем механизмы, которые включают медицинское обслуживание, чтобы они, с одной стороны, могли влиться в действующую систему медобслуживания, а с другой стороны — не создавать дополнительной нагрузки на систему, чтобы не вызвать напряжение среди россиян. Для этого может использоваться частная медицина», — уточнил Данилов-Данильян.

Среди других инициатив — принятие «демпфирующих норм», позволяющих компаниям ходатайствовать о снятии «режима высылки» с иностранного гражданина, нарушившего сроки пребывания в России, на период действия заключенного с ним срочного договора гражданско-правового характера, а также создание перечня наиболее востребованных сфер и профессий, в рамках которых разрешение на временное проживание может быть выдано вне установленных квот.

Президент РСПП Александр Шохин, выступая на круглом столе 31 января, сообщил, что, согласно опросам союза, 27% компаний нанимают иностранцев и эта доля растет. При этом, по его словам, 83% опрошенных членов РСПП сталкиваются с дефицитом кадров, что делает привлечение иностранных работников актуальным вопросом.

По данным опросов промышленных предприятий, которые проводит экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 13% предприятий набирают сотрудников среди мигрантов из республик Средней Азии и Казахстана, в то время как предпочтительным источником кадров их называют только 1% респондентов. Мигрантов из Белоруссии нанимают 5% предприятий, с Украины — 3%, из Закавказья — 2%.