Росстат: число браков в октябре выросло на 54% по сравнению с 2021 годом

В стране было зарегистрировано в октябре 127 250 браков, за тот же месяц 2021 года — 82 679, следует из данных Росстата

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Количество зарегистрированных браков в России за октябрь 2022 года увеличилось на 54% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, следует из данных Росстата, поступивших в РБК.

По данным за октябрь текущего года, в стране зарегистрировано 127 250 браков, за тот же месяц 2021 года — 82 679.

Количество разводов выросло на 10% (59 464 против 54 287).

В Москве рост числа браков составил 40,2%. В октябре этого года брак заключили 10 815 пар, в том же месяце прошлого года — 7716. Развод оформили 4253 пары по данным за октябрь этого года и 3712 за тот же период прошлого года. Рост составил 15%.

Количество браков за январь—октябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 9% (за девять месяцев этого года был зарегистрирован 868 691 брак, за тот же период прошлого года — 799 676). Количество разводов выросло на 6% (567 271 против 537 880).

В Москве с начала года было зарегистрировано 86 268 браков, а расторгнуто 40 074 (за тот же период прошлого года 76 545 браков и 38793 разводов, рост составил 13% и 3,3% соответственно).

Ранее в апреле количество браков среди россиян стало рекордным за последние несколько лет, сообщал Росстат. Всего тогда было зарегистрировано 69 тыс. браков, годом ранее — 59,5 тыс., в пандемийном 2020-м — 33,8 тыс., в 2019-м — 56,8 тыс.

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