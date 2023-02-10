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Основатель Andurand Capital спрогнозировал нефть по $140 за баррель

Основатель Andurand Capital Пьер Андюран спрогнозировал нефть по $140 за баррель
Европа научилась жить без поставок энергоресурсов из России, недооценка такой готовности к адаптации стала серьезным просчетом Москвы. В результате она «уже проиграла энергетическую войну», заявил Пьер Андюран
BRENT BRENT $87,3 +1,71%
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом, так как европейцы быстро научились обходиться без поставок российских энергоресурсов. Об этом заявил в интервью Financial Times один из крупнейших трейдеров в энергетической сфере Пьер Андюран.

«Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на газ и электроэнергию в Европе были очень плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись на более разумный уровень. Теперь, когда Европа привыкла жить без российского газа, зачем им вообще к нему возвращаться?» — сказал Андюран.

«Полагаю, это был серьезный просчет. Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя, а на то, чтобы построить достаточно трубопроводов в Азию, потребуется не менее десяти лет. А если Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин получит возможность диктовать цену», — отметил Андюран.

Бизнесмен, чья компания Andurand Capital управляет активами стоимостью около $1,4 млрд, рассказал, что закрыл все свои позиции на газовом рынке, так как маловероятно, что цены на нем когда-нибудь вернутся на достигнутые ранее рекордные уровни. Ранее Bloomberg сообщал, что в 2020 году крупнейших из хедж-фондов Андюрана получил прибыль в размере 154%, в 2021 году она сократилась до 87%, а в 2022 году — примерно до 50%. По словам самого Андюрана, за три последних года общая прибыль его Commodities Discretionary Enhanced fund составила около 650%.

Исторический максимум биржевых цен на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда стоимость топлива превышала $3800 за 1 тыс. куб. м. В конце 2022 года страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

А вот мировые цены на нефть, по словам Андюрана, в последние месяцы упали слишком сильно, а потому уже в 2023 году на фоне восстановления спроса на нефть в Китае баррель вновь подорожает до $140. «Открытие Китая приведет к гораздо более сильному росту спроса на нефть, чем ожидалось ранее», — полагает Андюран.

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По его оценке, в 2023 году благодаря восстановлению экономики Китая мировой спрос на нефть может вырасти на 4 млн барр. в сутки, тогда как обычно среднегодовой рост составлял вчетверо меньше. А потому даже отсутствие проблем с поставками на мировой рынок нефти из России, которая активно ищет новых покупателей в Азии и готова предоставлять тем серьезные скидки, не задержит роста цен.

В этой ситуации, уверен Андюран, $140 за баррель никак нельзя будет назвать «безумно высокой ценой», особенно с учетом того, что еще в 2008 году стоимость барреля Brent поднималась до $147,5, а накопленная с тех пор инфляция существенно удешевила доллар.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
нефть Brent санкции газ
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