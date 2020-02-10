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Кудрин допустил ускорение роста экономики вопреки ущербу от коронавируса

По мнению главы Счетной палаты, из-за ситуации с коронавирусом ВВП России снизится лишь на 0,1–0,2 п.п. Если власти предпримут меры, может произойти «перелом настроения» и ускорение роста экономики, считает Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение нового коронавируса 2019-nCoV повлияет на ВВП России, однако убытки будут незначительными и стране все равно удастся ускорить экономический рост. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, из-за вспышки коронавируса ВВП России снизится на 0,1–0,2 процентных пункта, а доходы государства сократятся за счет того, что Китай снизит потребление нефти. Кудрин добавил, что в Счетной палате это влияние уже заметили. Он считает, что даже при восстановлении объема потребления нефти Россия все равно понесет убытки.

«Но, скорее всего, все равно до конца года в годовом выражении они [доходы] уже не восстановятся, скорее всего, все равно будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется и на ценах, и на доходах нашей страны», — заявил Кудрин.

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При этом глава Счетной палаты отметил, что при попытке правительства увеличить экономический потенциал с помощью других влияющих на него факторов, может произойти «перелом настроения». «Если вдруг произойдет перелом настроения, а он может произойти независимо от коронавируса, тогда мы можем даже и нарастить темпы роста. В чем-то одном мы потеряем, но есть и другие возможности», — заключил Кудрин.

Накануне в Счетной палате заявили, что борьба с коронавирусом затянется, из-за чего экономика России понесет существенный ущерб. По прогнозу ведомства, из-за вспышки заболевания может сократиться объем внешнеторгового оборота с Китаем. Оценить размер ущерба экономике там затруднились, поскольку это зависит от того, насколько быстро остановят распространение вируса.

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Тем не менее при положительном сценарии, как считают в Счетной палате, вспышка заболевания не сильно затронет макроэкономические показатели России, их можно будет «нивелировать за счет того, что и Китай, и другие страны постараются скомпенсировать перебои с поставками товаров и услуг». При негативном раскладе ущерб российской экономике будет зависеть от того, насколько быстро страна сможет найти новых поставщиков и рынки сбыта продукции.

Аналитики Citi предполагают, что из-за падения цен на нефть на фоне коронавируса уровень ВВП в России снизится на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%). В Центробанке считают, что ситуация с заболеванием может оказывать влияние на инфляционные риски. Там распространение коронавируса назвали дополнительным фактором неопределенности. Однако в краткосрочной перспективе, как утверждает ЦБ, преобладают дезинфляционные риски, что объясняется состоянием внутреннего и внешнего спроса.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Алексей Кудрин, Счетная палата
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