Кудрин допустил ускорение роста экономики вопреки ущербу от коронавируса

По мнению главы Счетной палаты, из-за ситуации с коронавирусом ВВП России снизится лишь на 0,1–0,2 п.п. Если власти предпримут меры, может произойти «перелом настроения» и ускорение роста экономики, считает Алексей Кудрин

Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение нового коронавируса 2019-nCoV повлияет на ВВП России, однако убытки будут незначительными и стране все равно удастся ускорить экономический рост. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, из-за вспышки коронавируса ВВП России снизится на 0,1–0,2 процентных пункта, а доходы государства сократятся за счет того, что Китай снизит потребление нефти. Кудрин добавил, что в Счетной палате это влияние уже заметили. Он считает, что даже при восстановлении объема потребления нефти Россия все равно понесет убытки.

«Но, скорее всего, все равно до конца года в годовом выражении они [доходы] уже не восстановятся, скорее всего, все равно будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется и на ценах, и на доходах нашей страны», — заявил Кудрин.

При этом глава Счетной палаты отметил, что при попытке правительства увеличить экономический потенциал с помощью других влияющих на него факторов, может произойти «перелом настроения». «Если вдруг произойдет перелом настроения, а он может произойти независимо от коронавируса, тогда мы можем даже и нарастить темпы роста. В чем-то одном мы потеряем, но есть и другие возможности», — заключил Кудрин.