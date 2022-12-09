Мишустин ввел пошлины на ввоз шампуней и оружия из недружественных стран

На ввоз благовоний для религиозных обрядов и винтовок ввели пошлину 35% до конца 2023 года, ее применят к продукции из недружественных стран. Их перечень расширили в последний раз в октябре, добавив заморские территории Британии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство ввело пошлину в 35% от таможенной стоимости на ввоз предметов личной гигиены, благовоний и оружия из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовых документ.

В списке оказались шампуни и прочие средства для волос, индивидуальные дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации воздуха в помещениях, в том числе благовония для религиозных обрядов, моющие и чистящие средства, а также одноствольное гладкоствольное оружие, винтовки и патроны для гладкоствольного оружия и др.

Таможенные пошлины введены до конца декабря следующего года.

Список недружественных стран правительство России утвердило в начале марта, в него попали, в частности, США, Украина, все члены Евросоюза, Микронезия, Сан-Марино, Андорра. В июле в него добавили острова Гернси и Мэн (они поддержали британские санкции), а также Багамские острова. В октябре список пополнили 11 заморских британских территорий, среди которых Бермуды, острова Святой Елены и Вознесения.