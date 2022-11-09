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Эксперт ВШЭ предупредил о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»

Владимир Гимпельсон из ВШЭ предупредил о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Санкции, контрсанкции и курс на импортозамещение при ограничении доступа к технологиям создают риски вернуться в «экономику вчерашнего дня», пишет в своей статье директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Сочетание жестких санкций, контрсанкций и идей почти полного импортозамещения провоцирует сильный шок для человеческого капитала в России, который вынужден будет адаптироваться под закрытую «экономику вчерашнего дня» вместо формировавшейся с 1990-х годов открытой рыночной экономики, пишет директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в статье «Человеческий капитал в эпоху санкций и контрсанкций: некоторые перераспределительные последствия» для последнего выпуска научного журнала Новой экономической ассоциации (входит в перечень ВАК).

Как отмечает ученый, санкции и контрсанкции действуют в одном направлении — адаптация к ним приводит к распространению более простых и старых технологий. В пример он приводит анонсированное производство в России автомобилей без подушек безопасности и с двигателем без требований к экологичности класса «Евро-0». В октябре АвтоВАЗ снова стал выпускать автомобили Lada Granta с двумя обязательными подушками безопасности, но пока по-прежнему без антиблокировочной системы колес при торможении (ABS) и системы боковой устойчивости (их планируется вернуть в 2023 году).

По оценке Гимпельсона, на фоне санкционного давления происходит процесс перестройки и перераспределения человеческого капитала, и он касается как технологий, так и науки и высшего образования. «В итоге можно ожидать потери значительной части человеческого капитала, созданного для использования в условиях открытой экономики, встроенной в глобальные цепочки», — прогнозирует эксперт.

Риски для науки и образования

Как пишет ученый, негативное влияние проявляется по двум основным направлениям:

  • недоиспользование накопленных знаний и навыков вследствие технологического упрощения экономики;
  • переход ключевой роли в создании и адаптации человеческого капитала от конкурентоспособных и эффективных к тем, кто «проигрывал» в рамках глобальной и открытой конкуренции.

В процессе адаптации человеческого капитала к «экономике вчерашнего дня» в разных ролях участвуют учебные заведения, бизнес и государство (как задающее правила игры и основной инвестор в этой сфере), указывает эксперт. Усугублять проблему отсутствия передовых технологий, по оценке Гимпельсона, будут ограничения для российской науки. «Академическая мобильность, которая позволяет обмениваться новыми знаниями и приносить их в Россию, фактически заблокирована. Доступ к передовой научной инфраструктуре — оборудованию, приборам, реактивам, программному обеспечению — невероятно затрудняется», — пишет он, добавляя, что «деградация науки естественным образом ведет к деградации образования».

Другие оценки

С тем, что Россию ждет «примитивизация» экономики, соглашается профессор Университета Помпеу Фабра в Барселоне, в недавнем прошлом ректор РЭШ Рубен Ениколопов. По его оценке, ограничивающие технологии санкции — это «удушающий прием».

«Мы живем в эпоху, когда ключевую роль играет человеческий капитал, а не ресурсы», — сказал он, выступая в лектории «Живое слово». Поэтому одна из главных проблем для будущего страны, особенно для секторов с высокой долей человеческого капитала, — это «утечка мозгов» за границу. Как отметил экономист, отменить эмбарго на поставки товаров и вернуть логистические цепочки легче, чем вернуть уехавших людей.

Более оптимистично в оценках санкционных последствий для человеческого капитала настроена доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова. По ее словам, сегодня активно зрелое и образованное поколение 40–50-летних. «У таких людей есть больший потенциал для развития даже при закрытой экономике. Они готовы передать знания и опыт юному поколению», — отметила она.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
человеческий капитал санкции образование рынок труда Россия экономика России Владимир Гимпельсон НИУ ВШЭ прогноз
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