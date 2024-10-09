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Мордашов заявил, что нынешняя ставка ЦБ «тормозит любое развитие»

Мордашов призвал найти баланс в вопросе влияния ставки и инфляции на экономику. Он считает, что нынешний показатель (19%) и его дальнейший рост приводят к торможению бизнеса, что повышает инфляционные риски
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Повышение ключевой ставки тормозит развитие бизнеса, что ведет к замедлению экономики и повышает инфляцию, на которую направлена мера, заявил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Цитаты из выступления предоставила РБК пресс-служба «Северстали».

Бизнесмен признал необходимость повышения ставки для ограничения инфляции, но, по его мнению, «мы начинаем заходить слишком далеко», поскольку появляются «тревожные признаки», связанные с ограничением финансирования инвестиционных проектов.

«С текущей ставкой компаниям выгоднее остановить развитие, даже сократить масштаб бизнеса и положить средства на депозит, чем вести бизнес и нести риски, с этим связанные. В конечном счете ставка сама становится фактором инфляции. Эти процессы имеют серьезную инерцию, что может привести к торможению экономики. <...> Уровень инфляции в 8–9% не несет в себе таких уж серьезных последствий, а ставка ЦБ на текущих уровнях — и уж тем более ее дальнейший рост — тормозит любое развитие», — заявил Мордашов.

Он подчеркнул, что при этом важно смягчить последствия повышенной инфляции, прежде всего социальные, и для бизнесов, которые не могут «самостоятельно защититься в условиях повышенной инфляции». Однако, предположил Мордашов, это «проще и эффективнее» сделать «точечно и целенаправленно».

«Возможный негативный эффект этого, скорее всего, будет меньше, чем последствия торможения роста экономики из-за высокой ставки ЦБ. Призываю вернуться к дискуссии о влиянии ставки и инфляции на экономику и найти баланс в этом вопросе», — заключил бизнесмен.

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Сейчас ключевая ставка составляет 19%. Это пиковый показатель после рекордного значения в 20% в феврале 2022 года. Поднимая ставку с 18 до 19% в сентябре, ЦБ отметил, что для снижения инфляционных рисков необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Регулятор добавил, что на среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогноз (6,5–7%).

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего роста ключевой ставки.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алексей Мордашов Северсталь ключевая ставка Центробанк РСПП
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