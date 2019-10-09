Минфин заявил о готовности отложить ужесточение налогообложения богатых

Минфин учтет аргументы против расширения критериев налогового резидентства. Чтобы утратить налоговую связь, достаточно быть в стране менее 183 дней. Минфин хочет сократить срок до 90 дней и учитывать наличие дома, бизнеса и связей

Минфин отложит ужесточение критериев налогового резидентства, если идею не поддержит крупный бизнес. Окончательное решение правительство не приняло. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передал «Интерфакс».

Изменения не будут неожиданными, как «черт из табакерки», заверил Силуанов. «Вопросы «центра жизненных интересов», 90-180 дней будем двигать после того, как здесь обсудим, — заверил Силуанов. — Давайте проведем обсуждение на вашей площадке, поскольку это касается крупного бизнеса. Давайте встретимся и детально обсудим это предложение. Каких-то решений на этот счет в правительстве не принималось».

Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Минфин предложил вдвое сократить лимит до 90 дней и ввести критерий «центра жизненных интересов» — даже если гражданин находился в России меньший срок, но у него остались недвижимость, бизнес и личные связи, он все равно будет признан российским налоговым резидентом. Идея нашла отражение в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Одна из причин ужесточения условий — «чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались», отмечал Силуанов. Многие предприниматели пользуются лазейкой в 183 дня, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли, отмечал он.

Другое предложение Минфина — уравнять ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для нерезидентов со ставкой для резидентов на уровне 13% вместо нынешней 30% — будет реализовано, и вероятно, вступит в силу с 2021 года, отметил Силуанов.

Снижение налога для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.