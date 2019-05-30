Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,05 +0,08 EUR Бирж. 72,42 +0,10 Brent 69,85 +2,05% USD Нал. 65,44 64,64 EUR Нал. 72,87 71,99 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1131 -0,0001 BTC/USD Бирж. 8 755,92 +74,32 IMOEX 2 658,41 +0,65% RTSI 1 287,37 +0,90% DJIA 25 126,41 -0,87% Nasdaq 7 547,31 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
BRENT $66 (-5,5%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
BRENT $66 (-5,5%) прогноз BNP Paribas к 28.06.19
Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 29 мая, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 29 мая, 12:45
Путин наградил отмечающего день рождения космонавта Леонова орденом Общество, 10:34 СП «Системы» и «Ростеха» возглавил инвестиционный директор АФК Технологии и медиа, 10:24 «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb Технологии и медиа, 10:18 Цены на нефть обвалились до минимума за два месяца: что будет дальше Quote, 10:13 Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть РБК и «Билайн» Бизнес, 10:12 Основатель Gett Дэйв Вайсер — РБК: «Меня ситуация с IPO Uber не пугает» Pro, 10:07 Bitcoin SV подорожал на 90%: помогли обманутые китайские инвесторы Крипто, 10:04 Поиски выживших на Дунае после крушения прогулочного катера. Фоторепортаж Общество, 10:01  «Аэрофлот» ждет официального опровержения от главы Хабаровского края Пресс-релиз, 09:52 Мадуро заявил о тайных переговорах с оппозицией Политика, 09:48 Управлять личным капиталом: как оценить цели, затраты и риски РБК и Сбербанк Первый, 09:42 Forbes назвал самые богатые футбольные клубы мира Спорт, 09:41 МВД раскрыло масштабную схему обмана пенсионеров под видом ремонта труб Общество, 09:37 Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Экономика, 09:27
Экономика ,  
0 
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
В настоящее время ставки налогообложения доходов для граждан России и иностранцев отличаются: первые платят 13% подоходного налога, иностранцы — 30%
Антон Силуанов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас ставки НДФЛ для граждан России и иностранцев отличаются: первые платят 13% подоходного налога, вторые — 30%.

«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, [что] будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — сказал вице-премьер.

РБК направил запрос в Минфин по вопросу возможных выпадающих доходов от снижения ставки НДФЛ.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже неоднократно высказывался о том, что кабмин не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Так, в прошлом году, отвечая на предложение ввести прогрессивный подоходный налог, он говорил, что такая инициатива сильно ударит по среднему классу и никаких предварительных решений на этот счет не существует.

В марте 2018 года вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал, что в правительстве обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 15%. Он указывал, что от возможного повышения ставки каких-либо драматических последствий ждать не стоит.

Сам Силуанов в прошлом году скептически относился к повышению налоговой нагрузки на граждан. Он указывал, что привлекать ресурсы в бюджетную систему можно и по другим направлениям совершенствования налоговой системы.

Автор: Анна Трунина
При участии: Юлия Старостина
Теги: Антон Силуанов, НДФЛ, Правительство, фискальная нагрузка, Налоги
Материалы по теме
Песков отреагировал на идею освободить от НДФЛ россиян с низкой зарплатой
Общество
СМИ узнали о возможности освободить от НДФЛ россиян с низкими зарплатами
Общество
Путин поручил освободить от НДФЛ земских учителей и докторов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter