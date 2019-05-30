Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

В настоящее время ставки налогообложения доходов для граждан России и иностранцев отличаются: первые платят 13% подоходного налога, иностранцы — 30%

Антон Силуанов (Фото: Данил Айкин / ТАСС)

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов, передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас ставки НДФЛ для граждан России и иностранцев отличаются: первые платят 13% подоходного налога, вторые — 30%.

«Полагаю целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, [что] будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — сказал вице-премьер.

РБК направил запрос в Минфин по вопросу возможных выпадающих доходов от снижения ставки НДФЛ.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже неоднократно высказывался о том, что кабмин не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Так, в прошлом году, отвечая на предложение ввести прогрессивный подоходный налог, он говорил, что такая инициатива сильно ударит по среднему классу и никаких предварительных решений на этот счет не существует.