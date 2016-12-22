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Хедж-фонды сократили ставки на падение рубля на 97%
Новые санкции США, 00:00
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Хедж-фонды сократили ставки на падение рубля на 97%
Спекулянты в США резко изменили отношение к рублю. Их чистая короткая позиция по фьючерсам на российскую валюту сократилась на 97%. «Быки» нарастили ставки на рост рубля на 51%
Фото: Beawiharta / Reuters

Ставки американских спекулятивных инвесторов (обычно это хедж-фонды) на ослабление рубля за последнюю отчетную неделю упали на 97%, показали данные Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). Цифры, публикуемые CFTC с лагом в несколько дней, отражают данные на конец вторника, 2 октября, — тогда пара доллар/рубль закрылась на отметке 65,48 руб. Впрочем, с тех пор рубль вновь ослабел — на 1,8% (66,71 руб. за доллар по состоянию на 19:50 мск понедельника, 8 октября).

Чистая короткая позиция — разность между количеством ставок на ослабление (короткие позиции) и ставок на его укрепление (длинные позиции) за это время уменьшилась до 118 контрактов по сравнению с 4215 неделей ранее. «Быки» увеличили ставки на рост рубля на 51%, до 6004 позиций. «Медведи» сократили ставки на ослабление рубля также на 51%, до 6122 позиций.

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Рубль отскочил почти на 6% с достигнутого 10 сентября минимума за два с половиной года (70,56/$) на фоне роста цен на нефть. Баррель Brent с тех пор подорожал более чем на 8%, по данным терминала Bloomberg, сейчас он стоит порядка $83,5. 90-дневная корреляция российской валюты с нефтяными котировками возросла с 9 августа с 13 до 32%. Именно тогда Банк России приостановил покупки валюты, призванные снизить эту зависимость. Через несколько дней регулятор вернулся на рынок, однако затем ввел временный мораторий на операции и впоследствии продлил его до конца года.

Риски санкций

Курс доллара к рублю может вырасти из-за затяжного риска со стороны нового пакета санкций, предусматривающего ограничения на покупку ОФЗ и валютные операции российских госбанков, написал в обзоре стратег Rabobank по развивающимся рынкам Петр Матыс. Он прогнозирует рост пары USD/RUB до 70,84 руб. за доллар. Риск введения более жестких санкций в ближайшие недели вырос после того, как Великобритания официально обвинила ГРУ в организации отравления в Солсбери, а также обвинений в хакерских атаках со стороны Нидерландов и США, отмечает Матыс. Он также указывает на ослабление корреляции рубля и нефти после апрельских санкций как на фактор уменьшения поддержки российской валюты.

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«Бычий» тренд в долларе против рубля также поддерживают ожидания укрепления доллара в ближайшие месяцы на фоне повышения ставки ФРС США. Резкий рост доходности казначейских бондов США делает российские бонды менее привлекательными, добавляет аналитик.

Скачок рубля на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ЦБ в сентябре повысил ключевую ставку с 7,25 до 7,5%), роста цен на нефть и некоторого улучшения отношения к EM будет кратковременным, писал в конце сентября в обзоре стратег Barclays Николаос Сгуропулос. К концу года курс рубля снизится до 70 руб. за доллар, ко второму кварталу он составит 69,50 руб. за доллар, ожидает экономист.

Оптимистичный вариант

Российская валюта справится с угрозой новых санкций США и закончит год укреплением, считают Хидэтоши Хонда из Mizuho Financial Group и Хенрик Гуллберг из Nomura Holdings, которые вошли в пятерку самых точных рублевых прогнозистов по итогам третьего квартала (это следует из рейтинга валютных прогнозов Bloomberg). Они прогнозируют, что рубль укрепится до 65 руб. за доллар к концу декабря. Новые санкции Вашингтона за вмешательство в выборы в США не будут жесткими и не лишат американских инвесторов доступа на российские рынки, сказал Хонда Bloomberg. Кроме того, рубль продолжит выигрывать от более высоких цен на нефть после того, как Банк России приостановил покупки валюты, отметил Гуллберг.

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Калькулятор возможной стоимости валют Bloomberg, который использует вмененную волатильность цен с рынка опционов, показывает, что у рубля есть 30-процентные шансы завершить год на уровне 65 руб. за доллар. Средняя оценка стратегов в данных Bloomberg на последний квартал 2018 года составляет 67,84 руб.

«Российские активы продолжат демонстрировать хорошие показатели на фоне укрепления корреляции рубля с нефтью, задержки с новыми санкциями США и улучшения конъюнктуры на развивающихся рынках, — написали в обзоре экономисты Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский и Габриель Фоа (есть у РБК). — Тема санкций скорее раскроется в 2019 году, и рынок уже заложил их в цены».

Автор: Олег Макаров.
Теги: рубль , курс рубля , хедж-фонды , спекулянты , CFTC
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