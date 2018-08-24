ЦБ избрал неверный курс

Четыре вопроса о последствиях ухода регулятора с валютного рынка

Банк России, выход которого на рынок с целью закупок валюты для Минфина обвалил рубль, пошел на беспрецедентный шаг — отказался от них до конца сентября. Это краткосрочно поддержит курс, но влияния санкций избежать не удастся

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Банк России более чем на месяц, с 23 августа до конца сентября, уйдет с валютного рынка. Регулятор приостановил закупки валюты для Минфина, которые он проводил в рамках бюджетного правила, направленного на нейтрализацию сверхдоходов от высоких цен на нефть.

На беспрецедентный шаг ЦБ пошел, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков». Возвращение к закупкам произойдет «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках» в течение сентября. Банк России также заверил, что следит за ситуацией на рынке и «имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».

Рынок поверил словам регулятора — рубль, упавший до двухлетних минимумов, сразу после публикации комментария ЦБ укрепился более чем на 70 коп. от достигнутого ранее уровня 69,01 руб. за доллар. В ходе торгов курс российской валюты достигал 67,45 по доллару и 78,0 — по евро. Но к вечеру рубль опять просел и на 20:15 мск его курс составил к доллару 68,25 руб. (на 21 коп. дешевле, чем на закрытии среды), к евро — 78,7 руб. (на 20 коп. дороже).

ЦБ испугался

ЦБ закупает валюту для Минфина на нефтяные сверхдоходы с февраля 2017 года и с этого времени ни разу не делал таких значительных перерывов — самый продолжительный был в апреле, когда после объявления о новых американских санкциях ЦБ ушел с рынка на шесть торговых дней.

С 7 августа до 6 сентября ЦБ должен был купить валюту в рекордном объеме — на 383,2 млрд руб., а успел купить лишь на 96 млрд руб. На фоне волатильности на валютном рынке с 9 августа регулятор не закупал валюту в течение шести торговых дней, как и в апреле. 17 августа закупки возобновились, однако возвращение Банка России на валютный рынок совпало с ослаблением курса рубля, вызванным ожиданием новой волны американских санкций, и подтолкнуло российскую валюту вниз. Более того, ЦБ увеличил ежедневные закупки валюты на рынке из-за недельного «простоя», чтобы выполнить план по закупкам.

На торгах 22 августа курс доллара превышал 68 руб., евро — 79 руб. 23 августа тренд продолжился: курс доллара повысился до максимальных значений к рублю с апреля 2016 года, достигнув 69 руб.

Со стороны регулятора уход с рынка — это абсолютно адекватный и оправданный шаг, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: рубль при текущей макроэкономической ситуации оторван от своей фундаментальной стоимости, доллар стоит неоправданно дорого. «Незачем тратить бюджетные деньги, покупая заметно переоцененный актив», — отметил он. По мнению Тремасова, ЦБ испугался повторения ситуации 2014 года. «Он так долго боролся за «заякоривание» инфляции и инфляционных ожиданий вблизи таргета, а тут из-за спекулятивной девальвации рубля все в один момент может пойти насмарку», — отметил эксперт.

Когда ЦБ вернулся на рынок, это оказало давление на рубль, и сейчас Банк России, по сути, вынужден признать тот факт, что негативное влияние на курс рубля в основном оказывает присутствие ЦБ на рынке, говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Виноват ли регулятор

Если бы ЦБ не вернулся к покупкам валюты 17 августа, ситуация с курсом рубля была бы иной, уверены опрошенные РБК аналитики. Перерыв в закупках в середине августа позволил рублю вернуться в достаточно комфортный коридор (65–68 руб. за доллар), напоминает Коренев. «Если бы закупки не возобновились, мы наблюдали бы стабилизацию российской валюты на уровне 67 руб.», — полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, паника на валютном рынке в последние дни была фактически рукотворной — на увеличение рублевых интервенций ЦБ наложился отказ Минфина от размещения ОФЗ. Нефть на рынке стоит $74 за баррель, но из-за действий ЦБ курс соответствует нефти по цене $40 за баррель, указывает он.

Укрепится ли рубль

Сейчас принципиальный момент заключается в том, что ЦБ не только прекратил закупки, но и предупредил, что не будет их проводить до конца сентября, что является важной словесной интервенцией, указывает Коренев. Этих обещаний хватило для того, чтобы прекратить панику на рынке и остановить неконтролируемое падение рубля. Рынок поверил в то, что ЦБ сделает длительный перерыв в закупках, что снимет с участников торгов некоторое психологическое давление, считает аналитик.

Если второй этап санкций, связанных с отравлением Скрипалей, будет в ноябре принят в достаточно жестком виде, то будет сильное падение рубля (выше 70 руб. за доллар). Если санкции будут достаточно мягкими, то у ЦБ должно хватить сил, чтобы удержать курс российской валюты на достаточно комфортном уровне, предполагает Коренев. Вместе с тем, по мнению эксперта, нельзя исключать и такой ситуации, при которой в случае резких колебаний на валютном рынке ЦБ вынужден будет продавать доллары.

Влияние на курс рубля решения ЦБ будет краткосрочным, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Мера регулятора — скорее не поддержка, а исключение фактора, который усугубил бы и без того напряженную обстановку на рынке. Будущее рубля в первую очередь будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и дальнейшего развития санкционной риторики, многое также будет зависеть от влияния политики ФРС на курс доллара и угрозы торговых войн между США и Китаем, рассуждает аналитик. К концу года можно ожидать курс в коридоре 65–70 руб. за доллар, прогнозирует он.

Сценарий, который можно считать базовым (принятие санкций США за Скрипалей, отклонение более жесткого сенатского пакета санкций, сохранение неизменным бюджетного правила и стабилизация ситуации на развивающихся рынках), позволяет предположить, что к концу года доллар окажется в районе 61,8 руб., оптимистичен Нигматуллин. При негативном развитии событий (кризис в Турции, замедление китайской экономики, падение цен на нефть, принятие санкций сената США) доллар может достигнуть 70,4 руб. Полный отказ от закупок валюты в рамках бюджетного правила до конца года мог бы укрепить рубль до 57–58 руб. за доллар, но такой сценарий маловероятен, рассуждает эксперт.

Судьба бюджетного правила

Согласно нормам, утвержденным правительством в декабре 2017 года, ежемесячные объемы покупки валюты устанавливаются Минфином по формуле и равны дополнительным нефтегазовым доходам бюджета, то есть доходам от превышения фактических цен на нефть над базовой ценой $40,8 за баррель. Закупкой валюты, которая затем направляется в Фонд национального благосостояния (ФНБ), занимается ЦБ.

Объем ФНБ на 1 августа составлял $77,16 млрд (4,9% ВВП), с начала года он вырос на $12 млрд.

ЦБ по закону является независимым институтом, и одной из его самостоятельных целей является «защита и обеспечение устойчивости рубля». Банк России отмечал, что его подходы к денежно-кредитной политике не меняются в условиях бюджетного правила. В частности, ЦБ сохранял за собой возможность определять объемы дневных операций по покупке валюты «в целях поддержания финансовой стабильности».

«Решение ЦБ (о моратории на закупки. — РБК) не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно», — сообщил РБК в четверг представитель Минфина. В правилах правительства по проведению расчетов в связи с дополнительными нефтегазовыми доходами не уточняется, где Минфин должен закупать валюту по бюджетному правилу, то есть она может быть приобретена как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ. В 2014 году Казначейство напрямую покупало иностранную валюту у ЦБ для существовавшего тогда Резервного фонда.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, шансы выполнить годовой план по закупке валюты теперь невелики. «К концу сентября ситуация особо не поменяется: выборы в конгресс США будут только в ноябре, поэтому остается риск появления новых санкций. Плюс ставка ФРС продолжит повышаться, стимулируя отток капитала из развивающихся рынков, в частности из России. В этой ситуации ЦБ будет сложно возобновить покупку валюты без повышения рисков для финансовой стабильности», — объяснил Порывай.

Выполнение плана по закупкам валюты до конца года будет зависеть от рыночной ситуации, говорит главный экономист по России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский. Но даже если план по закупкам на рынке не будет выполнен, то никаких серьезных последствий у этого не будет — у ЦБ есть возможность продать Минфину валюту напрямую. Бояться невыполнения плана по закупке валюты не стоит, согласен руководитель операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест» Сергей Романчук. «Ничего страшного, если ЦБ не пополнит валютный резерв, потому что сейчас это не первоочередная задача. Гораздо важнее снять излишки волатильности рубля», — заключает он.​