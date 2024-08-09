Россияне стали есть рекордно много мяса

В 2023 году потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд, достигнув 98 кг в среднем на человека. Одновременно российские потребители стали есть меньше хлебного и сладкого, показали данные Росстата

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Потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя в России достигло 98,2 кг (новый рекорд), что на 4,2% больше, чем в 2022 году. В предыдущие годы динамика прироста была более скромной: в 2021–2022 годах потребление мяса и мясопродуктов составляло около 94 кг в год, в 2019–2020 годах — 91–92 кг (рост не выше 2% в год). Такие данные приводятся в новом докладе Росстата о потреблении продуктов питания в российских домохозяйствах, изученном РБК.

Среднее потребление мяса и мясопродуктов в России устойчиво растет с 2000-х годов, а по сравнению с серединой 1990-х российский потребитель ест сейчас на 85% больше мяса, следует из данных Росстата (при том что данные напрямую несопоставимы из-за усовершенствований методики). В 2023 году россиянин в среднем потреблял мяса и мясных продуктов на 2,86 тыс. руб. в месяц — на 9,7% больше, чем в 2022-м. При этом потребительские цены на мясо и птицу в 2023 году (декабрь к декабрю предыдущего года) выросли в России на 16%, а на мясные продукты — на 11%. Производство скота и птицы в стране в 2023 году увеличилось на 2,2% (после роста на 3,5% в 2022-м), следует из данных Росстата.

Данные основаны на выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств. Оно охватывает 48,3 тыс. домохозяйств (ежеквартально), а по итогам года формируются данные о потреблении продуктов питания. При формировании итогов наблюдения его результаты распространяются на все частные домохозяйства страны и на все население, проживающее в них (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Под потреблением понимается сумма купленных в период обследования продуктов, а также съеденной еды, за которую домохозяйство не платило (получив в виде подарка, в счет оплаты труда или использовав продукцию собственного производства, самозаготовки). Питание вне дома (в частности, в ресторанах и кафе) не учитывается. Методология учета периодически менялась, в том числе в 2005 и 2021 годах.

Одновременно в 2023 году россияне увеличили до рекордного уровня потребление овощей и бахчевых — на 2,5% к 2022-му, до 106,6 кг в среднем на человека. При этом, по данным Росстата, средние цены на овощи в 2023 году повысились на 26%. Выросло и потребление картофеля — на 4,5%, почти до 55 кг (при том что до этого, по крайней мере с 2018 года, ежегодное потребление картофеля снижалось). Потребление рыбы и рыбных продуктов увеличилось до 23 кг (с чуть менее 22 кг годом ранее).

Напротив, в 2023 году к 2022-му наблюдалось сокращение потребления хлеба и хлебных продуктов — на 3,8%, до 86,9 кг в среднем на потребителя в год. Номинально это рекордно низкое потребление хлеба с 1990-х годов. Потребление яиц сократилось до 237 штук в среднем за год (с 240 штук годом ранее). В 2023 году цены на куриные яйца выросли на 61%, а президент Владимир Путин объяснял рост цен на яйца увеличением спроса.

Кроме того, сократилось потребление сахара и кондитерских изделий — на 3,7%, до 29,2 кг по сравнению с 30,3 кг годом ранее. В предыдущие годы потребление сахара и кондитерских изделий колебалось на уровне 31–32 кг.

Чем можно объяснить динамику

Снижение потребления сахара и рост потребления мяса объясняются изменением уровня жизни, уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Уровень жизни растет, и, соответственно, меняется структура потребления, люди начинают потреблять больше мяса. Самая дешевая еда — это макароны и сахар», — говорит он. В 2023 году реальные располагаемые доходы населения России выросли на 5,8%.

«Также надо смотреть на структуру производства мяса. Когда мясо дорожает, уменьшается потребление говядины, баранины, поскольку они самые дорогие. Эти виды заменяются на более дешевое куриное и свиное мясо», — указывает Сафонов.

По оценкам отраслевых ассоциаций, в 2023 году потребление мяса в России было на уровне 80–81 кг на человека в год, говорит глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В этом году ожидается увеличение потребления мяса до 83 кг на человека. Аналогичные оценки у Россельхозбанка, указывает эксперт. А разницу между оценкой потребления мяса у Росстата и мясных ассоциаций Юшин объяснил разной методологией.

По его словам, потребление мяса и мясопродуктов за последние десять лет в целом выросло на 10%. Это единственный продукт, который рос такими темпами, указывает Юшин: «Это связано с тем, что мясо оставалось экономически доступным продуктом, в то время как рыба дорожала и ее потребление снижалось».

За последние восемь лет цены на свинину выросли на 25% в рознице, мясо птицы — в среднем на 65%. Продовольственная инфляция за это же время составила около 70% (по данным Росстата, цены на продовольственные товары без алкоголя выросли на 64% с 2016 по 2023 год). «То есть цены на мясо росли либо существенно ниже инфляции, либо чуть ниже инфляции», — объясняет Юшин. К тому же мясо дорожало заметно меньше, чем рыба.

Наиболее быстрыми темпами росло потребление свинины. Если традиционно на свинину приходилось около 32–33% в мясной потребительской корзине, то в этом году ожидается, что на долю свинины будет приходиться почти 40%. «Это связано с тем, что цены на свинину росли более низкими темпами», — отмечает Юшин. Сегодня свинина практически сравнялась по ценовой доступности с мясом птицы, а некоторые части свинины даже дешевле, чем части птицы, добавляет он.

Напротив, потребление готовых или максимально готовых для кулинарной обработки мясных продуктов растет небольшими темпами, сообщил Юшин. Это подтверждается динамикой производства колбасных изделий, деликатесной продукции, консервов, где рост относительно небольшой. То есть люди в основном покупали экономически доступное свежее мясо для приготовления дома, утверждает Юшин. В данных по потреблению продуктов питания приобретаемые готовые блюда учитываются Росстатом с 2021 года и распределяются в агрегированные категории — например, готовые блюда «с преобладанием овощей» — в овощи, «с преобладанием мяса» — в мясо.

Нельзя исключать влияния на потребительские привычки россиян образа жизни, добавляет Сафонов. «Это ориентация на ЗОЖ (здоровый образ жизни), а также замена сахара более дешевыми заменителями в пищевой промышленности», — говорит он. Со ссылкой на другое исследование Росстата — «Рацион питания» за 2023 год — РБК недавно писал, что за пять лет увеличилась доля как мужчин, так и женщин, ограничивающих потребление сахара и выбирающих продукты для снижения веса.

Потребление сахара определяется уровнем доходов еще и в том плане, что его используют для консервации продукции приусадебного хозяйства, отмечает эксперт. «Скорее всего, объемы производства с грядок падают в силу в том числе изменения структуры населения. Те, кто привык выращивать овощи и фрукты в огороде, становятся старше, им становится труднее обрабатывать землю, а молодежь к этому не очень привычна», — поясняет Сафонов. Цены на сахар-песок с 2020 года выросли в 2,3 раза (в том числе на 10,8% в 2023 году). Кондитерские изделия в 2023 году подорожали только на 2,8% (но в 2022-м был рост на 21,4%).