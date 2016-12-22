Глава ВТО рассказал о «первых выстрелах» в глобальной торговой войне

Роберто Азеведо предупредил, что дальнейшее распространение ограничительных мер приведет к серьезным экономическим последствиям и создаст угрозу для всех стран

Роберто Азеведо (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо призвал мир к действиям, которые требуют проблемы в области мировой торговли. В статье, опубликованной The Independent, он рассказал об угрозах, которые несет торговая война, и о том, как нужно с этим поступать всем сторонам.

«Глобальная торговля под угрозой, — заявил Азеведо. — Неважно, называете вы нынешнюю ситуацию торговой войной или же нет, безусловно, первые выстрелы уже прозвучали».

Данные ВТО свидетельствуют о заметном увеличении за последние полгода масштаба мер по ограничению торговли, указал Азеведо. Он отметил, что в это же время были приняты меры, способствующие импорту, но, подчеркнул глава организации, объем импорта, который охватывают эти меры, сокращается, в то время как набор ограничительных действий быстро растет. «Ограничения могут включать тарифы, квоты и более строгие таможенные правила», — пояснил Азеведо.

«Продолжение эскалации создает риск серьезных экономических последствий, угрожает рабочим местам и экономическому росту во всех странах», — предупредил он.

«Я призываю высказаться всех, кто верит в торговлю как в силу добра и верит, что правила глобальной торговли являются важной основой экономической стабильности и процветания», — заявил Азеведо, добавив, что в этом вопросе молчание приносит не меньший ущерб, чем решения, которые приводят к торговой войне.

​Одно из наиболее масштабных противостояний в сфере мировой торговли в 2018 году происходит между США и Китаем. Вашингтон требовал от Пекина сокращения торгового дефицита минимум на $200 млрд и отказа от некоторых субсидий. В Штатах объясняли требования нечестностью, с которой Китай ведет торговлю, и обвиняли Пекин в краже технологий и другой интеллектуальной собственности.

Летом в США начали действовать 25-процентные пошлины на импорт 818 наименований товаров из Китая, общий ежегодный объем поставок которых составлял $34 млрд. Ответом Китая стала пошлина 25% на американские товары с равным объемом поставок.

1 августа Вашингтон объявил, что Пекин не идет навстречу в торговых переговорах, поэтому он намерен ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг годовым объемом $200 млрд. Китай пригрозил повышенными ввозными пошлинами на 5207 наименований товаров из США объемом поставок около $60 млрд.

США 1 июня ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий, поставляемые из России, Китая, стран Евросоюза, Мексики и Канады. Ответом Европы стали пошлины на экспорт из США в объеме €2,8 млрд, в частности стали, алюминия, виски и табака. Мексика ввела пошлины 20% на виски, сталь, овощи, свинину и другие продукты из США, Канада решила установить ввозные пошлины 15 и 25% на йогурты, кофе и туалетную бумагу из США.