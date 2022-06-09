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Экономика ,  
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Путин заявил, что российская экономика не будет закрытой

Россия не собирается наступать на те же грабли и возвращаться к железному занавесу, заявил Путин. По его словам, экономика страны останется открытой
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не собирается делать свою экономику закрытой, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас не будет закрытой экономики. <...> Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя», — сказал президент.

По его словам, западные страны пытаются обвинить Россию в подъеме инфляции, в росте цен на удобрения и энергоносители. Однако все это произошло по их собственной вине, из-за «их ошибок, причем длительных, до всех сегодняшних событий», и Россия «тут ни при чем», сказал Путин.

Он напомнил, что закрытая экономика была в советское время и Россия не собирается повторять этот опыт. «Тогда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли», — заявил президент.

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По его словам, российская экономика будет открытой, а «кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать». «Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», — сказал Путин.

С конца февраля, когда Россия признала ДНР и ЛНР, а затем начала военную спецоперацию на Украине, западные страны ввели против страны несколько пакетов санкций. Они затронули финансовый, промышленный сектора, авиационную отрасль, экспорт высокотехнологичных товаров и другие сферы. В шестой пакет санкций Евросоюза вошло и частичное эмбарго на поставки российской нефти, США ввели полный запрет на ее импорт еще в марте.

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В США на фоне введения санкций против России цены на бензин побили исторический рекорд. С ростом инфляции столкнулись и треть стран Евросоюза, зависимые от российских энергоносителей. В Литве за год потребительские цены выросли на 19%, следом за ней идут Литва (16,8%), Болгария (14,4%), Чехия (14,2%), Румыния (13,8%) и Латвия (13%), пишет FT. В Германии же по итогам мая инфляция составила 7,4%, это максимум почти за 50 лет.

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