Goldman Sachs спрогнозировал скорое падение цен на нефть

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 14:14
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Ефремову 9 июня Общество, 18:49 Пакьяо опроверг информацию о планах стать президентом Филиппин Спорт, 18:43 Полиция объявила о задержании Михаила Ефремова Общество, 18:41 Власти назвали дату открытия Крыма для туристов из других регионов Общество, 18:33 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 18:30 Профсоюз медиков попросил генпрокурора разобраться с выплатами в эпидемию Общество, 18:30 Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова Общество, 18:15 Фонд Тимченко направил регионам финансовую помощь и средства защиты Общество, 18:13 Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes Финансы, 18:05 Создатель бренда «Б.Ю. Александров»: хочу сделать самые вкусные пельмени Pro, 17:59 В анализах актера Ефремова нашли следы наркотиков Общество, 17:56 Минстрой рассматривает новые формы поддержки стройотрасли Недвижимость, 17:56 «Питтсбург» номинировал Малкина на приз за верность хоккею Спорт, 17:54 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 17:48
Падение цен на нефть ,  
0 

Goldman Sachs спрогнозировал скорое падение цен на нефть

Инвестбанк объясняет прогноз неопределенностью спроса и «пугающими» запасами нефти. Он указывает, что Brent, вероятно, будет стоить $35 уже в ближайшие недели. Еще накануне нефть этого сорта торговалась по $43
BRENT BR-7.20 $40,88 -0,34%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽68,545 +0,51% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽77,803 +1% Купить
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters
Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Несмотря на то что еще накануне стоимость нефти Brent превысила $43, цена на нее в ближайшие недели может вернуться к $35 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs.

Компания указывает, что цена снизится из-за неопределенности относительно того, каким будет дальнейший спрос, и «пугающих» запасов топлива.

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июля
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Отметку $40 нефтяные котировки преодолели впервые с марта на фоне решения в рамках ОПЕК+ продлить сокращение нефти до конца июля. 8 июня Brent стоил дороже $43 за баррель. Но 9 июня топливо уже подешевело до $39,93 за баррель. Это произошло, в частности, после того, как Саудовская Аравия 8 июня заявила, что с июля планирует увеличить добычу нефти.

Предыдущее соглашение перестало действовать с начала апреля, однако цены на нефть резко обвалились уже с марта, когда стало известно, что сделку не будут продлевать. Цена Brent опускалась ниже $20 за баррель. Новую сделку ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Россия, заключили 12 апреля. Это соглашение предполагало, что с 1 мая добычу нефти начнут сокращать на 9,7 млн барр., с июля объемы начнут постепенно наращивать, сначала на 7,7 барр. в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: нефть, Brent, Goldman Sachs
Материалы по теме
Эксперты рассчитали цену нефти для начала пополнения резервов России
Экономика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
Экономика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter