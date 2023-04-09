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Военная операция на Украине ,  
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Резервы Украины в золоте достигли максимума за десятилетие

Советник Зеленского Устенко: резервы Украины в золоте максимальные за 10 лет — $30 млрд
Золотовалютные резервы Украины достигли $31,9 млрд. Нынешний запас золота позволяет покрыть 4-5 месяцев импорта, тогда как устойчивой система считается при достижении порога в три месяца
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд, это исторический максимум за более чем десять лет, заявил в эфире канала «Мы — Украина» советник президента страны по экономической политике, экономист Олег Устенко. Запись эфира опубликована в телеграм-канале «Мы — Украина».

«Это перекрывает почти пять месяцев нашего импорта», — уточнил Устенко.

По его словам, устойчивым считается ситуация, если резервы покрывают хотя бы три месяца импорта. Он добавил, что «с точки зрения финансовой внешней устойчивости я бы не увидел здесь проблем» в связи с колебаниями курса гривны. Советник Зеленского также предупредил, что инфляция на Украине в этом году прогнозируется на уровне 25%, это значительный показатель, который может и дополнительно вырасти в случае активизации боевых действий и ударов по инфраструктуре.

Нацбанк Украины (НБУ) в начале апреля уточнял, что золотовалютные резервы страны выросли за март на 10% и достигли $31,9 млрд, это рекорд за 11 лет. Причиной этого стали поступления от зарубежных партнеров Украины «на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте». Прежде всего, помощь предоставили Канада, Евросоюз, США и Всемирный банк.

«Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта» — уточнили в регуляторе.

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Международный валютный фонд (МВФ) в марте одобрил выделение Украине в размере $15,6 млрд на четыре года — крупнейшего после начала российской военной операции. Организация впервые одобрила займ для государства, на территории которого ведутся боевые действия.

Специально для этого фонд скорректировал собственные правила, отметив, что экстренное кредитование допускается «в ситуациях исключительно высокой неопределенности» и в ситуациях, связанных с «экзогенными шоками, которые находятся вне контроля властей страны и сферы охвата их экономической политики и которые порождают более значительные, чем обычно, побочные риски».

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Украина Золото золотовалютные резервы экономика Украины НБУ
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