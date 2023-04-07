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Экономика ,  
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S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины до «CCC» с негативным прогнозом
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC» в связи с на опасениями из-за плана реструктуризации долга к середине 2024 года, пишет Reuters.

Агентство отметило неопределенность перспективы боевых действий на Украине, указав, что власти страны в большей степени могут обслуживать обязательства в гривнах, чем в иностранной валюте. «Мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Теги
Украина суверенный рейтинг страны S&P понижение рейтинга
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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