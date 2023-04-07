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Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CCC» в связи с на опасениями из-за плана реструктуризации долга к середине 2024 года, пишет Reuters.

Агентство отметило неопределенность перспективы боевых действий на Украине, указав, что власти страны в большей степени могут обслуживать обязательства в гривнах, чем в иностранной валюте. «Мы считаем вероятным, что Украина перейдет на проблемный обмен по своим внешним коммерческим обязательствам без непредвиденного положительного развития событий», — говорится в сообщении.

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