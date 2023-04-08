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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия ужесточит контроль за транзитными перевозками зерна с Украины

Венгрия усилит контроль за транзитом зерна с Украины и предложит ввести на него пошлину

Венгрия усилит контроль за транзитными перевозками украинского зерна через свою территорию, чтобы убедиться, что оно попадает в страны назначения, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

По словам министра Иштвана Надя, военные дейстаия на Украине, санкции ЕС против Москвы, энергетический кризис и рост затрат на производство создают трудности для венгерских фермеров; «ситуация осложняется еще и тем, что зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах, граничащих с Украиной», заявил он.

В связи с этим, сообщил Надь, Венгрия инициирует введение электронной системы проверки движения грузов для основных зерновых и масличных культур. «Страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну», — отметил министр.

По словам министра, Еврокомиссия отказалась от общего восстановления пошлин на украинскую сельхозпродукцию и поэтому Будапешт выступает с инициативой возобновить, по крайней мере, временно пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.

В середине марта премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Центральной Европы договорились» защитить фермеров от пагубных последствий демпинга цен на украинское зерно». Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дая со ссылкой на оценку Еврокомиссии сообщил, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна на рынки этих стран. Позднее Reuters сообщил, что Польша и Румыния попросили ЕС создать механизм контроля за дешевым зерном с Украины.

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Теги
Венгрия Зерновая сделка
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