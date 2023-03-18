МВФ изменил правила кредитования для помощи Украине

Государства с «экзогенными шоками» смогут получить поддержку от МВФ в рамках экстренного финансирования. Сейчас организация рассматривает выделение Киеву кредитной программы на около $15 млрд

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Международный валютный фонд (МВФ) утвердил изменения правил кредитования, дающие возможность предоставлять экстренной финансирование «в ситуациях исключительно высокой неопределенности», об этом объявила пресс-служба организации на сайте.

Кредитование будет возможно и в случаях, связанных с «экзогенными шоками, которые находятся вне контроля властей страны и сферы охвата их экономической политики и которые порождают более значительные, чем обычно, побочные риски». В Фонде отметили, что в этих условиях руководство при этом будет тщательно взвешивать все риски.

МВФ традиционно кредитовал только те государства, которые предоставляли четкий план для погашения долга перед организацией, что создавало препятствие для оказания поддержки Украине после начала военной операции России, указывает Bloomberg. Фонд рассматривает возможность выделения Украине до $15 млрд в рамках многолетнего пакета помощи. Агентство отмечает, что это будет первый случай, когда МВФ предложит полноценную кредитную программу стране, находящейся в состоянии вооруженного конфликта.

По данным Financial Times, МВФ в ближайшие дни объявит о четырехлетней кредитной программе для Украины на $15,6 млрд. Источник газеты рассказал, что организация находится «под давлением» и предоставит более крупную помощь, чем рассчитывал изначально.

В руководстве МВФ отмечали, что экономика Украины продолжают стабильно и полноценно работать, несмотря на возникшие из-за конфликта сложности. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева говорила также, что Киев будет нуждаться во внешнем финансировании не только в этом году, но и в последующие, а потому мировое сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке страны, включая помощь в решении финансовых потребностей. По ее оценке, Украине требуется $40–48 млрд для поддержки экономики в этом году.

Потребительская инфляция на Украине составила в феврале год к году 24,9%, текущая учетная ставка — 25%, следует из данных Национального банка Украины (НБУ).



