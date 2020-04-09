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СМИ узнали о плане саудитов потребовать от России сильнее снизить добычу

Близкий к Минэнерго России источник сообщил РБК, что Россия готова урезать нефтедобычу на 14% от уровня первого квартал, или на 1,6 млн барр. в сутки. Источник ТАСС сообщает, что Эр-Рияд потребует большего
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Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Власти Саудовской Аравии намерены добиваться от России сокращения добычи нефти более чем на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Накануне, 8 апреля, близкий к Минэнерго России источник сообщил РБК, что Россия готова урезать нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала (11,3 млн барр./сутки, по данным ЦДУ ТЭК), или на 1,6 млн барр. в сутки.

«Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение», — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии. В свою очередь Reuters со ссылкой на свой источник сообщило, что в России готовы обсуждать сокращение своей добычи на 2 млн барр. в сутки.

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Бизнес

Однако Саудовская Аравия и России расходятся еще в одном вопросе. Королевство согласно сократить свою добычу на 4 млн барр. в сутки, но при условии, если за точку отсчета будет принят апрельский уровень добычи (12,3 млн барр. в сутки), существенно увеличенный по сравнению со средним по первому кварталу (9,8 млн барр.). Россия же, которая в апреле объемы добычи не увеличивала, настаивает на сокращениях от уровня добычи в первом квартале.

3 апреля на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках президент Владимир Путин заявил, что сокращение добычи должно происходить «по-партнерски». «И полагаю, что когда говорю о партнерском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнеры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года», — сказал тогда Путин.

В США предложили снизить мировую добычу нефти на 20 млн барр.
Экономика

9 апреля ОПЕК и другие производители проведут совещание для обсуждения сокращения добычи на фоне падения спроса из-за коронавируса. В качестве возможного варианта называется совокупное сокращение добычи на 10 млн барр. в сутки. Однако 8 апреля комиссар Техасской железнодорожной комиссии (курирует в том числе разведку, добычу и транспортировку нефти и природного газа в штате) Райан Ситтон заявил, что объем нефтедобычи во всем мире необходимо сократить на 20 млн барр. в сутки.

«Если ничего не будет сделано, хранилища в течение ближайших двух месяцев заполнятся, и тогда миру придется сокращать уже 30 млн барр. в сутки», — пояснил он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ОПЕК+, нефть, ОПЕК
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