СМИ узнали о плане саудитов потребовать от России сильнее снизить добычу

Близкий к Минэнерго России источник сообщил РБК, что Россия готова урезать нефтедобычу на 14% от уровня первого квартал, или на 1,6 млн барр. в сутки. Источник ТАСС сообщает, что Эр-Рияд потребует большего

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Власти Саудовской Аравии намерены добиваться от России сокращения добычи нефти более чем на 14%, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Накануне, 8 апреля, близкий к Минэнерго России источник сообщил РБК, что Россия готова урезать нефтедобычу на 14% от уровня первого квартала (11,3 млн барр./сутки, по данным ЦДУ ТЭК), или на 1,6 млн барр. в сутки.

«Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение», — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии. В свою очередь Reuters со ссылкой на свой источник сообщило, что в России готовы обсуждать сокращение своей добычи на 2 млн барр. в сутки.

Однако Саудовская Аравия и России расходятся еще в одном вопросе. Королевство согласно сократить свою добычу на 4 млн барр. в сутки, но при условии, если за точку отсчета будет принят апрельский уровень добычи (12,3 млн барр. в сутки), существенно увеличенный по сравнению со средним по первому кварталу (9,8 млн барр.). Россия же, которая в апреле объемы добычи не увеличивала, настаивает на сокращениях от уровня добычи в первом квартале.