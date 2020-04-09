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Эксперты предсказали рекордный рост мирового долга на фоне коронавируса

Размер мирового долга в 2019 году вырос до рекордных $255 трлн, или 322% глобального ВВП. По подсчетам экономистов, по итогам текущего года на фоне распространения вируса показатель может увеличиться до 342% мирового ВВП
Фото: Issei Kato / Reuters

В 2019 году размер общемирового долга вырос более чем на $10 трлн и достиг рекордного уровня в $255 трлн. Этот показатель эквивалентен 322% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного американским Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств. Как отмечают эксперты, в настоящий момент он на 40 процентных пунктов ($87 трлн) превысил показатель, который был в начале финансового кризиса 2008 года.

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Общество

Долг вне финансового сектора превысил $192 трлн (против $183 трлн в 2018 году). По данным IIF, больше всего выросла закредитованность мировых правительств — на $4,3 трлн (с 2007 по 2019 год долговая нагрузка выросла почти вдвое, с $35 до $70 трлн).

«Это отрезвляющие данные на фоне того, как правительства разных стран готовятся к борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в обзоре. Авторы отчета отмечают, что с начала текущего года на фоне распространения инфекции долг продолжает расти. Так, в марте объем валового государственного долга достиг рекордной отметки — более $2,1 трлн. Это более чем вдвое превышает среднемесячный показатель за 2017-2019 годы ($0,9 трлн).

Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Экономика

По подсчетам IIF, если чистые госзаимствования превысят уровень 2019 года вдвое, а спад в мировой экономике составит 3%, размер общемирового долга может достигнуть отметки, эквивалентной 342% глобального ВВП.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила об остановке мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим МВФ решил увеличить размер фонда экстренного финансирования для стран, запрашивающих помощь, в два раза — до $100 млрд.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: глобальная экономика, долг
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