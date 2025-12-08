 Перейти к основному контенту
Форум «Россия зовет!»
Силуанов объяснил, когда экономика России начнет «гнать на велосипеде»

Силуанов: власти России делают все, чтобы экономика гнала, как на велосипеде
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Министр финансов России считает, что до конца года экономика страны может начать «гнать на велосипеде». Власти делают все для этого, сообщил он
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти делают все, чтобы экономика могла начать «гнать на велосипеде», заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях форума ВТБ «Россия зовет!». Этого возможно достичь до конца года, надеется он. Ролик с заявлением чиновника опубликовал журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

ВТБ представил на форуме ролик, сделанный с помощью ИИ, в котором были задействованы спикеры мероприятия: глава ЦБ Эльвира Набиуллина представлена футбольным арбитром, а Силуанов показан велосипедистом на треке.

На вопрос журналиста, будет ли российская экономика через какое-то время «гнать так же на велосипеде», министр ответил: «Для этого все делаем».

Он уточнил, что именно на это направлено охлаждение экономики — чтобы инфляция не генерировала высокие ставки и «не съедала» доходы людей. «И этого в этом году мы достигнем. В следующем году уже есть основания для того, чтобы экономика у нас двигалась не за счет каких-то накачиваний, в том числе бюджета и денежно-кредитной политики, а уже устойчиво за счет роста инвестиций», — сказал Силуанов.

Силуанов объяснил, когда экономика России начнет «гнать на велосипеде»
Video

Ранее в эфире Радио РБК министр заявил, что ожидает более активного экономического роста в 2026 году. Он отметил, что это будет происходить по мере снижения ставки ЦБ и роста инвестиций.

ЦБ назвал кредитный риск ключевой уязвимостью при замедлении экономики
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

ВВП России в третьем квартале 2025 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 0,6% относительно того же периода предыдущего года. Лидером роста стал оборот общественного питания — плюс 8,9%.

Основным фактором, который позволил российской экономике адаптироваться к «волне санкций», стал ее рыночный характер, считает глава ЦБ. Первый ключевой фактор состоял в том, что бизнес проявил «максимальную гибкость». Второй — мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью, пояснила Эльвира Набиулина. В Кремле заявили, что российская экономика выработала к вводимым ограничениям «определенный иммунитет».

