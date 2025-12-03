Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста

На экономический рост повлияют меры поддержки, которые через бюджет оказываются для развития технологического суверенитета, считает глава Минфина

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Министр финансов Антон Силуанов ожидает более активного экономического роста в 2026 году, сообщил он в эфире Радио РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

«Ну конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что это будет происходить по мере снижения ставки ЦБ и роста инвестиций. «Все те меры поддержки, которые через бюджет оказываются в первую очередь в технологический суверенитет, дадут свое влияние в решении задач экономического роста», — считает он.

Отвечая на вопрос, может ли крепкий рубль помешать сбалансированности бюджета, министр ответил, что это будет зависеть от процентных ставок. «Многие говорят об ослаблении рубля, хотя на самом деле мы считаем, что тот диапазон, который сложился последнее время по курсу, он и может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован», — сказал министр.

Надо учиться жить и работать в текущих курсовых соотношениях, считает глава Минфина.

