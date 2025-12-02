Набиуллина назвала основной фактор адаптации экономики России к санкциям
Основным фактором, который позволил российской экономике адаптироваться к «волне санкций», стал ее рыночный характер, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».
Первый ключевой фактор, по ее словам, состоял в том, что бизнес проявил «максимальную гибкость». «Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать», — сказала глава ЦБ (цитата по «РИА Новости»).
Набиуллина отметила, что, несмотря на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, наблюдается рост кредитов и инвестиций, что показывает «финансовую прочность и адаптивность экономики». Она заверила, что Банк России вместе с правительством будет сохранять ценовую и финансовую стабильность. «Но в этих условиях нам нужно суметь расти высокими темпами», — добавила глава Центробанка.
О том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, в начале этого года говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечая развитие внутреннего производства и импортозамещения в разных областях. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала к вводимым ограничениям «определенный иммунитет».
После начала боевых действий на Украине Евросоюз ввел 19 пакетов санкций в отношении России. Также ограничения накладывали Великобритания, США, Канада, Япония, Украина и другие государства. Ряд стран присоединились к санкциям ЕС.
Москва считает санкции незаконными и требует их снятия.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили