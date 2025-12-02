Набиуллина назвала основной фактор адаптации экономики России к санкциям

Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям благодаря своему рыночному характеру, заявила Набиуллина, отметив гибкость бизнеса. Она добавила, что «к этим событиям» Россия подошла с накопленной финансовой устойчивостью

Эльвира Набиуллина (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Основным фактором, который позволил российской экономике адаптироваться к «волне санкций», стал ее рыночный характер, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Первый ключевой фактор, по ее словам, состоял в том, что бизнес проявил «максимальную гибкость». «Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать», — сказала глава ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Набиуллина отметила, что, несмотря на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, наблюдается рост кредитов и инвестиций, что показывает «финансовую прочность и адаптивность экономики». Она заверила, что Банк России вместе с правительством будет сохранять ценовую и финансовую стабильность. «Но в этих условиях нам нужно суметь расти высокими темпами», — добавила глава Центробанка.

О том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, в начале этого года говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечая развитие внутреннего производства и импортозамещения в разных областях. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала к вводимым ограничениям «определенный иммунитет».

После начала боевых действий на Украине Евросоюз ввел 19 пакетов санкций в отношении России. Также ограничения накладывали Великобритания, США, Канада, Япония, Украина и другие государства. Ряд стран присоединились к санкциям ЕС.

Москва считает санкции незаконными и требует их снятия.