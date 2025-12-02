 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Набиуллина назвала основной фактор адаптации экономики России к санкциям

Глава ЦБ: рыночный характер экономики России позволил адаптироваться к санкциям
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Форум «Россия зовет!»
Российская экономика смогла адаптироваться к санкциям благодаря своему рыночному характеру, заявила Набиуллина, отметив гибкость бизнеса. Она добавила, что «к этим событиям» Россия подошла с накопленной финансовой устойчивостью
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Основным фактором, который позволил российской экономике адаптироваться к «волне санкций», стал ее рыночный характер, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Первый ключевой фактор, по ее словам, состоял в том, что бизнес проявил «максимальную гибкость». «Второе, мы пришли к этим событиям в ситуации с накопленной финансовой устойчивостью. И бюджет устойчивый, банковская финансовая система устойчивая, с запасом плотности, который можно было использовать», — сказала глава ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

Набиуллина отметила, что, несмотря на повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, наблюдается рост кредитов и инвестиций, что показывает «финансовую прочность и адаптивность экономики». Она заверила, что Банк России вместе с правительством будет сохранять ценовую и финансовую стабильность. «Но в этих условиях нам нужно суметь расти высокими темпами», — добавила глава Центробанка.

Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям
Экономика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

О том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям, в начале этого года говорил премьер-министр Михаил Мишустин, отмечая развитие внутреннего производства и импортозамещения в разных областях. В Кремле заявляли, что российская экономика выработала к вводимым ограничениям «определенный иммунитет».

После начала боевых действий на Украине Евросоюз ввел 19 пакетов санкций в отношении России. Также ограничения накладывали Великобритания, США, Канада, Япония, Украина и другие государства. Ряд стран присоединились к санкциям ЕС. 

Москва считает санкции незаконными и требует их снятия. 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эльвира Набиуллина Центробанк Устойчивость санкции рыночная экономика «Россия зовет!»
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Кремль заявил об адаптации к мерам США по блокировке обхода санкций
Политика
Мишустин заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям
Экономика
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России
Политика
