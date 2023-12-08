В России поставили рекорд по потреблению электричества

Предыдущий максимум был установлен в январе 2023 года. В случае продолжительных морозов оператор энергосистемы прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Системный оператор единой энергетической системы (ЕЭС) России зафиксировал исторический максимум потребления электрической мощности, который составил 168765 МВт, говорится в сообщении оператора. Новый рекорд превысил предыдущий максимум, зафиксированный в январе 2023 года, на 2821 МВт.

Обновленный максимум достигнут в Единой энергосистеме России при среднесуточной температуре в -21 градус по Цельсию. В энергосистеме Сибири также установлен новый рекорд — при среднесуточной температуре -23,4 градуса по Цельсию потребление составило 33169 МВт (на 1331 МВт больше, чем в декабре 2012 года, когда был последний рекорд).

В период с 6 по 8 декабря также установлены исторические максимумы в различных региональных энергосистемах — в Красноярском крае, Иркутской и Калужской областях, в Татарстане, Ингушетии и Якутии.

«При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России Системный оператор прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности», — отмечается в сообщении.

В начале осени в правлении «Интер РАО» (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) сообщали, что минувшим летом начали вводиться периодические ограничения, вплоть до нуля, поставок электричества за границу для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме на юге страны. Как отмечал «Коммерсантъ», дефицит энергии наблюдался из-за подключения новых потребителей и поставок в новые регионы. В правлении «Интер РАО» предлагали в период острого дефицита закупать электроэнергию в соседних странах. В Миэнерго отмечали, что рассматривают это предложение.

В октябре «Интер РАО» начал частично ограничивать поставки в Китай. В компании указывали, что предложили контрагентам из не входящих в ЕАЭС стран поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин. С 1 октября по 31 декабря 2024 года правительство ввело пошлины в размере 4–7% на ряд товаров при курсе 80–95 руб. за доллар (при курсе ниже этого значения применяется нулевая ставка).

«Интер РАО» указывало на возможность остановки поставок в страны, не входящие в ЕАЭС, если они не согласятся увеличить цену закупки на величину увеличения пошлины. Компания также планировала обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяется пошлина.