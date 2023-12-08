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Экономика ,  
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В России поставили рекорд по потреблению электричества

Оператор энергосистемы России зафиксировал рекорд по потреблению электроэнергии
Предыдущий максимум был установлен в январе 2023 года. В случае продолжительных морозов оператор энергосистемы прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Системный оператор единой энергетической системы (ЕЭС) России зафиксировал исторический максимум потребления электрической мощности, который составил 168765 МВт, говорится в сообщении оператора. Новый рекорд превысил предыдущий максимум, зафиксированный в январе 2023 года, на 2821 МВт.

Обновленный максимум достигнут в Единой энергосистеме России при среднесуточной температуре в -21 градус по Цельсию. В энергосистеме Сибири также установлен новый рекорд — при среднесуточной температуре -23,4 градуса по Цельсию потребление составило 33169 МВт (на 1331 МВт больше, чем в декабре 2012 года, когда был последний рекорд).

В период с 6 по 8 декабря также установлены исторические максимумы в различных региональных энергосистемах — в Красноярском крае, Иркутской и Калужской областях, в Татарстане, Ингушетии и Якутии.

«При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России Системный оператор прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности», — отмечается в сообщении.

Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В начале осени в правлении «Интер РАО» (единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) сообщали, что минувшим летом начали вводиться периодические ограничения, вплоть до нуля, поставок электричества за границу для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме на юге страны. Как отмечал «Коммерсантъ», дефицит энергии наблюдался из-за подключения новых потребителей и поставок в новые регионы. В правлении «Интер РАО» предлагали в период острого дефицита закупать электроэнергию в соседних странах. В Миэнерго отмечали, что рассматривают это предложение.

В октябре «Интер РАО» начал частично ограничивать поставки в Китай. В компании указывали, что предложили контрагентам из не входящих в ЕАЭС стран поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин. С 1 октября по 31 декабря 2024 года правительство ввело пошлины в размере 4–7% на ряд товаров при курсе 80–95 руб. за доллар (при курсе ниже этого значения применяется нулевая ставка).

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«Интер РАО» указывало на возможность остановки поставок в страны, не входящие в ЕАЭС, если они не согласятся увеличить цену закупки на величину увеличения пошлины. Компания также планировала обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяется пошлина.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
потребление электричества энергосистема

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Скидки до 10% у партнеров

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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