На юге России начали ограничивать экспорт электроэнергии

Дефицит энергии наблюдается из-за подключения новых потребителей, а также поставок на новые территории, пишет «Коммерсантъ». В «Интер РАО» предлагают в том числе начать импорт электричества из соседних стран

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Диспетчеры стали чаще ограничивать экспорт электроэнергии из России по южному направлению для поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга, заявила член правления «Интер РАО», которая является оператором экспорта электричества, Александра Панина в ходе конференции регулятора «Совет рынка», пишет «Коммерсантъ».

По словам Паниной, минувшим летом в дневные часы до нуля снижалась возможность поставок в соседние страны. Ситуация улучшилась осенью, хотя существенные ограничения, вплоть до нуля, возможны и сейчас, заявили в «Системном операторе», который является диспетчером энергосистемы. Там уточнили, что специального запрета на экспорт с юга России нет, но летом были ограничения, связанные с ремонтными работами и ростом потребления на фоне жары.

Россия имеет электросетевые связи с Грузией (через нее могут осуществляться поставки в Турцию), Южной Осетией и Азербайджаном, потенциальный экспорт возможен с Ираном, отмечает газета.

«Интер РАО» не публикует отчетность по экспорту с 2022 года. Последние раскрытые данные свидетельствуют, что в Грузию в 2021-м было поставлено 1,7 млрд кВт⋅ч, данные по Армении и Турции не раскрывались. В 2019 году Россия поставила в Азербайджан 91 млн кВт⋅ч.

Как пишет издание, из-за нехватки генерации Москва проигрывает конкуренцию с Баку за поставки в Турцию, где отмечаются наиболее высокие цены. В этом году Россия поставляла энергию в Турцию только в апреле—июне, отмечается в заметке.

Дефицит энергии наблюдается из-за подключения новых потребителей, а также поставок на новые территории, пишет газета. Панина в ходе конференции предложила в периоды острого дефицита и строительных работ закупать электроэнергию из соседних стран, что, по ее мнению, один самых экономически эффективных способов решения ситуации. Для этого «Интер РАО» предлагает «устранить рыночные ограничения для запуска импорта в ОЭС Юга». В Минэнерго сообщили, что рассматривают предложение компании, обсуждать и уточнять его готовы в «Совете рынка».