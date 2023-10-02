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Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай

«Интер РАО» начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
«Интер РАО», единственный оператор экспорта электроэнергии в России, ранее предупредила Китай, Монголию и Азербайджан об увеличении стоимости поставок электроэнергии. Улан-Батор согласился на новые условия, Пекин — пока нет
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Российский энергохолдинг «Интер РАО» начал частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай, сообщил РБК представитель компании. Переговоры с Пекином все еще идут, отметил он.

«Монголия согласилась на увеличение цены, поставки продолжаются», — добавил представитель компании.

«Интер РАО» — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в России. В конце сентября топ-менеджер «Интер РАО» Александра Панина говорила журналистам, что компания предложила своим контрагентам не из стран ЕАЭС поднять цены на 7% на фоне введения экспортных пошлин. «Для нас это жизненно важно, потому что у нас рентабельность поставки, как правило, ниже 7%. По Китаю эта величина — 5%. При величине рентабельности 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать 7-процентную пошлину. Еще меньшая рентабельность у нас поставок в Монголию, поэтому тут еще более остро стоит ситуация», — поясняла она.

Кроме того, «Интер РАО» планирует обратиться в правительство с просьбой исключить энергетику из товаров, на которые распространяется пошлина, отвечала она на соответствующий вопрос.

Панина сообщала, что холдинг уведомил Китай, Монголию и Азербайджан о повышении цен с начала октября, и допустила ограничение либо остановку поставок в эти страны в случае отказа от новой стоимости.

Согласно постановлению кабмина, экспортные пошлины на товары, поставляемые за пределы ЕАЭС, установлены в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар; при курсе менее 80 руб. ставка будет нулевой. Мера не затронет, в частности, экспорт нефти, газа, пшеницы, машин, мебели и др. Пошлины действуют с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

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В 2022 году «Интер РАО» поставила в Китай рекордный объем электроэнергии — примерно 4,7 млн МВт·ч, отмечал «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику этой страны. В 2023 году объем поставок снижался из-за ограничений на фоне энергодефицита на Дальнем Востоке. За восемь месяцев года Россия продала Китаю 2,7 млн МВт·ч за $117,9 млн, экспорт снизился на 21%, отмечали в компании.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Интер РАО ЕЭС электроэнергия экспорт Китай пошлины
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