Аналитики предрекли резкое увеличение экспорта российской нефти

В ноябре экспорт российской нефти по морю вырастет на 200 тыс. баррелей в сутки и достигнет рекорда за полгода, уверены аналитики. Рост объемов поставок наблюдается несколько месяцев подряд

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

Россия может в ноябре нарастить морской экспорт нефти до максимального уровня с мая — 3,6–3,7 млн баррелей в сутки, прогнозирует аналитическая компания Kpler, пишет «Коммерсантъ».

В сентябре морской нефтеэкспорт достиг 3,45 млн баррелей в сутки, в октябре аналитики ожидают повышения до 3,5 млн. Как поясняет издание, увеличение объемов в этом месяце связано с увеличением погрузки по трубопроводной системе ВСТО в порт Козьмино, тогда как месяцем ранее она сократилась по причине ремонтов на трубопроводе. Другим фактором стал рост экспорта Urals из портов европейской части России.

По сведениям газеты, с 1 по 25 октября нефтяные компании России в среднем перерабатывали порядка 5,3 млн баррелей в сутки, однако окончание ремонтов на нескольких крупных российских НПЗ, вероятно, приведет к росту объемов переработки в ноябре. Вместе с тем, Россия до сих пор сохраняет запрет на поставки за границу бензина и железнодорожные поставки дизтоплива. В Kpler отметили, что ремонты обычно связаны с увеличением объемов поставок нефти.

Правительство в начале этого года объявило о сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (порядка 5%) с 1 марта. Решение приняли после эмбарго на импорт нефти из России в Евросоюз и ценового потолка в $60 за баррель для третьих стран и нефтепродуктов феврале. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на рынок на 500 тыс. баррелей в сутки, в сентябре их решили сократить на 300 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия, тем временем, ограничила добычу на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023-го. В июле экспорт нефти по морю сократился до минимальных 3,1 баррелей в сутки, а в августе составил порядка 3,2 млн.

«Мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике», — комментировал сокращение добычи нефти вице-премьер Александр Новак.

Он тогда подчеркивал, что нефтяной рынок продолжает находиться «под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов», создающих большую волатильность и неопределенность.



