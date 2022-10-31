Эксперты связали рост налогов с неполучением ₽11 трлн в бюджет за 15 лет

Повышение налоговой нагрузки на 1% замедляет темпы экономического роста на 0,12% в год, оценили в Финансовом университете. По его оценке, из-за роста налогового бремени за последние 15 лет российский бюджет недополучил ₽11,2 трлн

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В условиях экономических санкций, сокращения критически значимого импорта, экспортных ограничений, а также спада инвестиций планируемое властями увеличение налогового бремени на бизнес будет иметь негативные экономические последствия. Об этом предупредили ученые Финансового университета при правительстве в работе «Оценка влияния дальнейшего повышения налоговой нагрузки в России на динамику налоговых поступлений в краткосрочной и среднесрочной перспективе», которая есть в распоряжении РБК. Работа была выполнена под руководством доктора экономических наук Дмитрия Ряховского.

Отчет был направлен в правительство как приложение к письму главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, в котором он попросил ввести мораторий на повышение налоговой нагрузки (также есть у РБК). Представитель РСПП подтвердил РБК его подлинность.

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Министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК говорил, что налоговые инициативы для нового бюджета «направлены на то, чтобы изъять часть сырьевой сверхренты». Они в первую очередь затрагивают нефтегазовую и угольную отрасли, а также производителей удобрений, выигравших от роста цен на свою продукцию на мировых рынках.

Какие риски роста налоговой нагрузки видят эксперты

Отрицательные последствия роста налоговой нагрузки в нынешней ситуации проявят себя по нескольким направлениям, отмечают эксперты Финансового университета. А именно:

Замедление экономического роста

При прочих равных условиях повышение налоговой нагрузки на 1% в среднесрочной перспективе замедляет ежегодные темпы экономического роста на 0,12%, говорится в отчете (эта оценка выведена по данным анализа схожих в социально-экономическом, технологическом и институциональном отношении с Россией стран). Для России негативный эффект может значительно усилиться в условиях сохранения экономических санкций, инфляции и отсутствия инвестиций, прежде всего связанных с внедрением современных информационных технологий.

По текущему прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году ВВП России снизится на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. С 2024 года экономика перейдет к росту темпами 2,6% ежегодно, обозначают цель в министерстве.

Сокращение налоговых поступлений в бюджет

С высокой вероятностью можно ожидать не просто снижения темпов прироста налоговых поступлений, но и непосредственного их падения в ближайшие несколько лет, прогнозируют в Финансовом университете. Авторы выявили, что налоговые доходы бюджета имеют обратную связь (отрицательную корреляцию) с показателем налоговой нагрузки. Это значит, что рост налоговой нагрузки приводил в среднем за 2006–2021 годы к совокупному сокращению налоговых поступлений, а сокращение нагрузки — к росту поступлений. Планируемые властями фискальные изъятия у сырьевого сектора в 2023–2025 годах могут привести к обратному эффекту, предупреждали в РСПП в конце сентября.

Тенденция к росту налоговой нагрузки на российскую экономику фиксируется с 2015 года, а выпадающие налоговые доходы из-за увеличения налоговых ставок составили 11,2 трлн руб. за последние 15 лет, оценили эксперты. «Особенности текущей политической и социально-экономической ситуации, которая сложилась в настоящее время в Российской Федерации (крайне жесткие экономические санкции, резкое сокращение критически значимого импорта и экспорта, рост банкротств предприятий, падение инвестиций и другое), позволяют утверждать, что в отличие от предыдущих периодов рост налоговой нагрузки при данных обстоятельствах будет иметь крайне негативные экономические последствия», — утверждается в работе.

Рост безработицы

Как указывают авторы работы, рост налоговой нагрузки и уровень безработицы имеют прямую связь (положительную корреляцию), что представляет собой негативную тенденцию для национальной экономики. Рост налогов приводит к росту безработицы, который, в свою очередь, является значимым фактором для сокращения налоговых доходов бюджета за счет сжатия базы для начисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов (оба платежа являются бюджетообразующими и составляли, по данным 2021 года, 13,4 и 22,1% соответственно от налоговых доходов бюджета). Помимо этого, безработица приводит к увеличению расходов государства на выплату пособий, отмечается в исследовании.

В августе 2022 года (наиболее актуальные данные Росстата) уровень безработицы в России находился на историческом минимуме 3,8%.

Сокращение инвестиций в человеческий капитал и основные производственные фонды

Эксперты Финансового университета проанализировали поведение 1,6 тыс. крупных промышленных предприятий и установили, что увеличение налогового бремени негативно сказывается на трудовых ресурсах и человеческом капитале компаний (рост нагрузки вынуждает компании экономить на расходах на оплату труда), а также на инвестициях в основные фонды (по мере увеличения налогового бремени у компаний снижается коэффициент обновления основных фондов).

В отраслевом рассмотрении к увеличению налоговой нагрузки наиболее восприимчивы сельское и лесное хозяйство, рыболовство, обрабатывающие производства и строительство, отмечается в отчете. В целом налоговая нагрузка распределяется между отраслями крайне неравномерно и чаще всего не привязана к общей рентабельности производства товаров, работ, услуг, что нарушает базовые принципы налогообложения, отмечают авторы.

Препятствие для консолидации общества

Рост налоговой нагрузки будет воспринят бизнес-сообществом однозначно негативно и не будет способствовать мобилизации и консолидации всех сил российского общества в непростых условиях военных действий, следует из работы.

При этом в целом результаты проведенного анализа показывают, что в краткосрочной перспективе на уровень налоговых поступлений в разы сильнее влияют курсы валют, чем различия в уровне налоговой нагрузки.

«Поскольку влияние повышения налоговой нагрузки [на уровень поступлений в бюджет] незначительное по сравнению с другими (неналоговыми) факторами, а негативное влияние на экономику от такого повышения существенное, рост налоговых поступлений следует обеспечивать не за счет роста нагрузки, а за счет управления иными факторами», — резюмируют авторы отчета. Налоговая политика в ближайшей перспективе должна иметь прежде всего стимулирующую функцию для поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, указывают они. РБК направил запрос в Минфин.

Что говорят другие экономисты

Вопрос о влиянии роста налогов на экономическую и бюджетную динамику неоднозначный, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Если представить, что бизнес не будет инвестировать, то повышение налогов имеет смысл [для государства]», — указал он. В противном случае, по его словам, увеличение налогов будет, скорее всего, означать перераспределение инвестиций в пользу проектов, реализуемых государством.

В нынешней ситуации всем понятно, что ВВП будет снижаться и что налоги будут расти, в связи с этим безопасно давать прогнозы о том, что повышение налогов приведет к сжатию экономики, росту безработицы и другим негативным последствиям, категоричен директор Центра налоговой политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Кирилл Никитин. Оба обстоятельства случатся, а причинно-следственная связь будет представляться очевидной, поясняет он.

Сейчас расходы бюджета непредсказуемы и, очевидно, будет дефицит, напоминает Никитин. «Поэтому будут либо расти налоги, либо уменьшатся расходы каким-то образом. Займами все проблемы не решишь и инфляционным финансированием, будем надеяться, тоже», — констатирует эксперт. По его мнению, сегодня деньги нужно искать прежде всего в снижении расходов, а не в увеличении доходов. Любое дополнительное налогообложение, которое влияет на прибыль компании, приводит к прямому удару по инвестиционным возможностям, уверен он. А подорвав инвестиционный потенциал экономики, и текущий уровень расходов поддержать не удастся, скептичен Никитин.

Увеличение налоговой нагрузки всегда негативно сказывается на темпах роста ВВП, а когда ВВП падает, повышение налогов, скорее всего, увеличит глубину этого падения и затормозит выход на положительные показатели роста, подчеркивает и руководитель направления «фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. В нынешний кризис к негативному эффекту на ВВП могут приводить даже те налоги, которые в спокойное время являются наиболее нейтральными по отношению к экономическому росту, предупреждает она.