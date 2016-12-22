ФРС США сохранила базовую ставку на уровне сентября

ФРС США сохранила величину базовой ставки на уровне ​2-2,25% на фоне данных по инфляции и безработице. До этого она поднималась три раза за год. Сейчас уровень базовой ставки — самый высокий с 2008 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральная резервная система США сохранила величину базовой ставки на уровне ​2-2,25%, говорится в сообщении регулятора.

Решение не поднимать ее уровень объяснено сохраняющимися и ожидаемыми условиями на рынке труда, инфляцией, которая сохраняется около намеченного уровня в 2%, а также сбалансированными рисками экономического развития.

До настоящего уровня ФРС подняла базовую ставку в конце сентября. Таким образом, за 2018 год ее величина поднималась трижды: нынешний размер базовой ставки максимальный с 2008 года. В сентябре ожидалось, что ужесточение денежно-кредитной политики должно продолжиться в 2019–2020 годах. Прогноз базовой ставки от регулятора на 2019 год находился на отметке в 3,13%, на 2020 год — 3,4%. Президент США Дональд Трамп раскритиковал рост базовой ставки и назвал политику ФРС «ошибкой» на фоне падения биржевых индексов.

Материал дополняется.



