Россия и Турция договорились уйти от доллара при взаимных расчетах

Россия и Турция договорились уйти от доллара при взаимных расчетах

Стороны намерены расширять расчеты в рублях и лирах и активизировать прием карт «Мир» турецкими банками и их подключение к российскому аналогу SWIFT. Соглашение об этом подписали Антон Силуанов с турецким коллегой

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах — рублях и лирах. С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Целью соглашения является постепенный переход к использованию национальных валют при взаиморасчетах. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру и обеспечить бесперебойность расчетов между российскими и турецкими компаниями, отмечается в сообщении.

Второе соглашение

Это второе соглашение о расчетах в национальных валютах после соглашения с Китаем, заключенного в июне 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Однако тогда это был межправительственный меморандум, который носил скорее рамочный характер, объяснил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

Соглашение с Турцией предусматривает: