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Россия и Турция договорились уйти от доллара при взаимных расчетах
Стороны намерены расширять расчеты в рублях и лирах и активизировать прием карт «Мир» турецкими банками и их подключение к российскому аналогу SWIFT. Соглашение об этом подписали Антон Силуанов с турецким коллегой
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах — рублях и лирах. С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Целью соглашения является постепенный переход к использованию национальных валют при взаиморасчетах. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру и обеспечить бесперебойность расчетов между российскими и турецкими компаниями, отмечается в сообщении.

Второе соглашение

Это второе соглашение о расчетах в национальных валютах после соглашения с Китаем, заключенного в июне 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Однако тогда это был межправительственный меморандум, который носил скорее рамочный характер, объяснил Reuters замминистра финансов Алексей Моисеев.

Соглашение с Турцией предусматривает:

  • расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» в Турции;
  • подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС);
  • в перспективе — подключение других стран к национальным системам обмена финансовыми сообщениями;
  • расширение практики использования прямых корреспондентских счетов между коммерческими банками России и Турции для развития трансграничных расчетов;
  • развитие выпуска облигаций российскими и турецкими эмитентами в рублях и лирах на национальных рынках двух стран.

Отечественный SWIFT

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT. В ней участвуют почти 400 резидентов — банки, Казначейство, «Роснефть», «Газпром нефть», «Атомэнергопром», госкорпорация «ВЭБ.РФ» и другие.

Из иностранных банков пока к СПФС подключились белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, и Евразийский банк Казахстана.

В июне 2019 года Россия отказалась от использования SWIFT и доллара в оружейных контрактах.

В рублях уже номинировано более 20% торговли с Турцией

Как сообщили РБК в Минфине, по итогам 2018 года доля торговых расчетов с Турцией в рублях и лирах уже составила 22%, причем 21,1% приходилось на рубли, но в долларах все равно осуществлялось 65% двусторонней торговли. Еще 12,9% расчетов было произведено в евро.

В августе на свалке в Подмосковье были обнаружены документы Минфина. В одном из них упоминались как раз переговоры России и Турции об организации платежей в нацвалютах, включая обслуживание российских карт «Мир» и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT, обратил внимание Bloomberg. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил агентству факт переговоров с Турцией.

Торговля в лирах маловероятна

«Сомнительно, что стремление России перейти на расчеты с Турцией в нацвалютах сработает», — поделился с РБК бывший старший советник OFAC (санкционного подразделения Минфина США) Брайан О'Тул. По его мнению, турецкая валюта «настолько сильно зависит от доллара, что существенный уход от американской валюты выглядит маловероятным, если судить только по политическим заявлениям».

Главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон считает, что новость о соглашении России и Турции стоит рассматривать в контексте недавних сообщений о том, что «Роснефть» начала использовать евро в качестве основной валюты при экспорте нефти. «Очевидно, что Россия стремится перевести торговлю, эквивалентную 2% мирового ВВП, из долларов в другие валюты — через расчеты по нефти и другим товарам», — сообщил эксперт РБК.

Повышенная волатильность турецкой лиры означает, что Москва и Анкара, вероятнее всего, будут расширять расчеты в рублях, считает Робертсон. «Хотя я бы ожидал, что большинство компаний предпочтет расчеты в евро», — отметил он. Вслед за договоренностями России и Турции российские инвесторы, возможно, будут покупать больше активов в турецкой лире (акций, облигаций), и наоборот, резюмировал Робертсон.

Дедолларизация торговли

Впервые Россия и Турция договорились о максимальном использовании национальных валют во взаиморасчетах в сентябре 2014 года. В 2018 году Россия и Турция смогли провести сделку по поставкам зенитного ракетного комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах.

С апреля 2019 года карты «Мир» принимает крупнейший турецкий Isbank (Ишбанк). О намерении расширить эту практику сообщил в июле министр энергетики Александр Новак.

Россия в июне 2019 года подписала меморандум о расчетах в рублях и юанях с Китаем. Заключение договоренности откладывалось из-за того, что Китай не хотел форсировать подписание, объяснял Силуанов.

Россия договорилась о переходе на расчеты в рублях с Киргизией. Также она планирует расширить расчеты в нацвалютах с Индией, Японией, Монголией, Вьетнамом, Индонезией, ОАЭ, Египтом и Ираном, В октябре 2018 года Россия и Индия подписали контракт о поставке С-400 «Триумф» с оплатой в рублях и договорились в дальнейшем заключать оборонные сделки в рублях и рупиях. С Ираном вся торговля уже осуществляется в национальных валютах, заявил в прошлом месяце руководитель иранского Центробанка.

Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: Турция, расчет в нацвалютах, дедолларизация, Минфин, Антон Силуанов
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