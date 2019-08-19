Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.

Работа с документами организована в министерстве «в соответствии с имеющимися регламентами», а те документы, которые содержат секретную информацию, «утилизируются строго по установленным правилам и нормативам», сообщили в пресс-службе Минфина.

Вывозом бытовых отходов занимается подрядчик, выбранный в результате конкурсных процедур. «Мы запросили пояснения у этой организации по сложившейся ситуации», — отметили в ведомстве.

Ранее фотографии документов Минфина, найденные на свалке в Наро-Фоминском районе Московской области, опубликовал Telegram-канал Baza. Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.

Сама свалка, как указывает Baza, нелегальная: грузовики сваливали отходы прямо на лесной опушке. По данным ресурса, полиции удалось остановить часть грузовиков.