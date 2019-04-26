К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк

Вторым нерезидентом, подключившимся к российскому аналогу SWIFT, стал Евразийский банк Казахстана. Банки из ЕАЭС начали присоединяться к системе ЦБ в целях экономии и чтобы не прервать контакты с российским бизнесом из-за санкций

Фото: Павел Парменов / Фотобанк Лори

Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, созданной в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT. Об этом ​РБК рассказали два источника на финансовом рынке, в банке информацию подтвердили.

«Действительно АО «Евразийский банк» (Казахстан) подключился к системе передачи финансовых сообщений Банка России, договор с ЦБ уже подписан, мы ожидаем технического подключения», — сообщили в пресс-службе банка.

Как отметил один из собеседников РБК, казахстанский банк уже подключен к справочнику участников СПФС, а значит, ему можно передавать сообщения. РБК направил запрос в ЦБ. Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила, что к СПФС подключились два банка, но не уточнила, что это за банки.

О подключении к СПФС первого зарубежного участника ЦБ объявил в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, писал РБК.