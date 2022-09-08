Орешкин усомнился в оправданности государственных вложений в юань

«Токсичные» доллар и евро нужно менять прежде всего на рубли и «инвестировать в себя», заявил помощник президента Максим Орешкин. При этом страна может быть привлекательной для инвестиций и при немалом дефиците бюджета, считает он

Фото: China Photos / Getty Images

«Доллар и евро надо менять на рубли и никак не на другие валюты», — заявил помощник президента России Максим Орешкин во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума 8 сентября.

«Мое мнение всегда, что нужно верить в себя, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, в которого можно проинвестировать и нам это потом поможет. Нужно выстраивать такую систему, где мы в первую очередь от себя зависим и сами в себя инвестируем», — сказал Орешкин.

Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сказал в интервью «России 24», что доля китайского юаня в российских государственных резервах будет увеличиваться, что связано в первую очередь с ростом объемов российско-китайской торговли. «В нынешних условиях, я думаю, что если и создавать резервы и хранить деньги в золотовалютных резервах, то, в первую очередь, конечно, это золото, это юань, а также ряд других валют дружественных стран», — заявил Силуанов.

Как сообщало агентство Bloomberg 1 сентября, российские финансовые власти прорабатывают вопрос дополнительной покупки юаней в эквиваленте нескольких десятков миллиардов долларов, чтобы затем вложить эти средства (в юанях и других валютах дружественных стран) в технологический импорт из этих стран или инфраструктуру по развороту внешней торговли на Восток.

Дискуссия о бюджетных дефицитах

Орешкин на сессии дал понять, что видит противоречие между политикой сбалансированного бюджета, которой давно придерживается российский Минфин, и идеей инвестирования в валюты стран с большим бюджетным дефицитом.

Читайте на РБК Pro Pro Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции Cмогут ли иностранные туристы спасти экономику Турции Статьи Pro Онлайн-игры только для молодых: как это заблуждение мешает зарабатывать Онлайн-игры только для молодых: как это заблуждение мешает зарабатывать Статьи Pro Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Инструкции Pro Директор по цифровизации — CDTO: что за должность и зачем она нужна Директор по цифровизации — CDTO: что за должность и зачем она нужна Инструкции Pro Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Почему Россия не сможет пойти по иранскому пути в ИТ-секторе Статьи Pro «Монах, который продал свой «Феррари»: 5 шагов к жизни в гармонии с собой «Монах, который продал свой «Феррари»: 5 шагов к жизни в гармонии с собой Саммари Pro В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи

«У меня даже вопрос некоторый к Антону Германовичу [Силуанову]: Минфин предлагает инвестировать в юани и при этом говорит, что нам нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и т.д. Но Китай — это страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП в этом году, 5,1%. Почему предлагаем мы инвестировать [в юань]? В этом смысле Антон Германович как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета, и говорит о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас не будет нулевого дефицита?» — сказал Орешкин.

Дефицит расширенного правительства в Китае за первое полугодие 2022 года увеличился до рекордного уровня — эквивалент $758 млрд, сообщал в июле Bloomberg. Китай выделяет 7,2 трлн юаней ($1,1 трлн) на инфраструктурное строительство — «решительный сдвиг от политики фокусирования на контроле за долгом», написало агентство.

Впрочем, в 2022 году бюджетная политика России вновь станет стимулирующей, Минфин повысил плановый объем расходов федерального бюджета более чем на 3 трлн руб. при ожидаемом снижении ненефтегазовых доходов, отмечал Банк России в августе. Однако с 2023 года начнется переходный период сокращения бюджетного дефицита с завершением в 2025 году.

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил на той же сессии Московского финансового форума, что, хотя Минфин «не очень любит [такие] вещи», но «можно увеличивать государственные заимствования». «Сегодня было объявлено, что Минфин снова выходит на рынок [ОФЗ]. Это очень хорошо, мы готовы покупать государственные ценные бумаги. Мы считаем, что бюджет должен финансироваться в том числе за счет роста заимствований», — сказал Костин.

В 2019 году Орешкин признавался в интервью РБК, что ему интересна «современная денежная теория» (MMT). Ключевая позиция этой теории: бюджетные дефициты ничего не значат, монетарная политика центробанка должна быть подчинена бюджетной политике — центробанк должен быть готов эмитировать деньги на финансирование госрасходов.

«Баланс между дефицитом бюджета или частным кредитом надо находить, исходя из целей социально-экономического развития, и этот баланс может быть любым для конкретной страны: где-то будет большой дефицит с растущим госдолгом, и в этом ничего страшного не будет, если цели не связаны с ростом частного кредита, а связаны с ростом государственного кредита. И никаких ограничений для страны, которая занимает в национальной валюте, с точки зрения дефицита и долга нет», — говорил тогда Орешкин.

Конвертируемость рубля

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на Московском финансовом форуме, что рубль сейчас утратил свободную конвертируемость, а в таких условиях сложно претендовать на привлекательность для международных расчетов. «Наша валюта была конвертируемой с 2006 по 2022 год. Сейчас приостановлена конвертируемость российского рубля», — сказал он.

«Наш экспорт-импорт больше чем на 50% в долларах и еще примерно на 30% в евро. Нам сложно заменить их другими валютами: и российским рублем, и даже юанем. Потому что, покупая критические для нас технологии, не всегда удастся юанем рассчитаться», — отметил Кудрин.

Даже при условии свободной конвертируемости валюты этого недостаточно для поднятия ее международного престижа, подчеркнула на это председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Важно, чтобы в стране была низкая инфляция. Если инфляция высокая, валюта обесценивается [...] и ее не будут брать», — сказала она.

8 сентября в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что «валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара». «Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», — добавил Моисеев.

В последние месяцы российские банки стали активно продавать клиентам юани, в том числе наличные. Сбербанк сообщил, что начинает кредитовать российские компании в юанях. «Посмотрите, как у нас изменился объем [торгов на Мосбирже] валютной парой рубль — юань: с февраля вырос в 50 раз. Все расторгуется, если есть спрос и предложение», — сказал Моисеев, добавив, что Москва и Пекин запланировали увеличить двусторонний торговый оборот до $200 млрд. По итогам января—августа товарооборот между Россией и Китаем достиг $117,2 млрд, по данным таможни КНР.